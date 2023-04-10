В Госдуме рекомендовали смягчить наказание за отсутствие документов на авто

Депутаты партии ЛДПР призывают смягчить наказание за отсутствие у водителя при себе регистрационных документов на автомобиль. Соответствующий законопроект подготовлен и уже направлен в российское правительство, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

В своем Telegram-канале он написал, что в случае, если водитель оставил дома документы на транспортное средство, это не сказывается на безопасности дорожного движения, поэтому задержания автомобиля происходить не должно.

«Исключение составляют случаи, когда машина числится в угоне и у водителя нет документов», – подчеркнул Нилов.

Ранее на Госуслугах стала доступна цифровая версия водительского удостоверения.