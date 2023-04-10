Улицу в Киеве залило кипятком

«Страна.ua»: Одну из улиц в Киеве залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы

Улицу в районе станции метро «Дружбы народов» в одном из центральных районов Киева залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы, сообщили СМИ.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», Печерский район Киева погрузился в туман из-за прорыва теплотрассы в районе станции метро «Дружбы народов», местами видимость практически нулевая, в некоторых местах уровень воды уже дошел до тротуаров, передает РИА «Новости».

Киевская городская администрация сообщила, что поврежден трубопровод диаметром 700 мм, прорыв локализован.

Как говорится в сообщении горадминистрации, на бульваре Николая Михновского произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу, начата подготовка к ремонтным работам, которые планируется закончить в течение суток.

Ранее в центре Киева произошел прорыв водопровода высокого давления, в результате которого из-под земли начала бить мощная струя воды высотой с шестиэтажный дом.