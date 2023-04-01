В США предрекли отступление ВСУ из Донбасса при падении Артемовска

Экс-разведчик США Риттер: В случае падения Артемовска ВСУ быстро утратят контроль над Донбассом, Запорожьем и Херсоном

В случае падения Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут очень быстро утратить контроль над всем Донбассом, отступить с занимаемых позиций в Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ в случае разгрома группировки в Артемовске, поэтому он так упорно сражается. Офицер разведки морской пехоты США в отставке выразил уверенность, что если Артемовск падет, то россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Артемовск практически пал: группировке ВСУ скоро придется сдаться из-за отсутствия снабжения. В среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск практически уничтожили украинскую армию.