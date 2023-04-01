В ДТП с экскурсионным автобусом на Кубе пострадали пятеро россиян

Туристы из России пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом на Кубе, двое из пятерых россиян, получивших травмы, госпитализированы, им сделаны операции, сообщила генконсул России в Гаване Нана Мгеладзе.

Мгеладзе сообщила, что экскурсионный автобус, в котором находились российские и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Навстречу выехал большегруз, из-за чего водитель автобуса совершил маневр и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали пятеро россиян, они получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим из них были необходимы операции, передает ТАСС.

Ранее в ДТП с микроавтобусом в Анталье пострадали трое россиян.