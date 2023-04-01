Эксперт: Цифровая сфера в России находится в правовом междуречье

Действующий в России закон о персональных данных не отражает реальных технологических условий, заверила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

По ее словам, закон устарел, нет ничего более неактуального, чем закон, претендующий на эффективность, когда он не отражает реальные технологические условия, как вопрос сохранения персональных данных, и сферу ответственности за них, так как при сборе данных существует лишь уведомительный порядок, сообщается на сайте РАПСИ.

Также Сидоренко отметила, что в этом законе нет ничего, чтобы говорило о реальных, неперсонифицированных данных, которые существуют относительно каждого россиянина, например, его цифровой профиль.

«У каждого есть цифровой профиль, есть биометрические данные, данные о группе крови, о болезнях. При этом цифровой профиль могут украсть, в России его никто не защищает. Развитие цифрового профиля, электронной подписи, биометрии – это то, что завтра в рамках дистанционных способов идентификации может создать цифрового двойника», – рассказала она.

Сидоренко подчеркнула, что сегодня нет понимания, как регулируются деперсонифицированные данные. При этом она напомнила, что в России дважды предпринималась попытка принять закон о деперсонифицированных данных и дважды это не находило решения.

«Россия в настоящее время оказывается в междуречье правового регулирования», – сказала глава рабочей группы Госдумы.

Сидоренко рассказала, что защита прав в интернете уже возможна, напомнив о поддержке идеи создания Третейского суда по защите цифровых прав в 2017 году.

«Этот суд может помочь в споре организаций, если они заключают между собой договоры, связанные с развитием смартконтрактов, или, например, занимаются куплей продажей тех или иных цифровых сущностей, цифровых финансовых активов, в частности криптовалюты», – сказала она.

По мнению эксперта, все новинки в области права можно узнать из материалов агентства РАПСИ.

Как в свою очередь отметила координатор проекта «Цифровое право» Администрации президента и Российского агентства правовой и судебной информации, заместитель главного редактора РАПСИ Ольга Бинда, повышение осведомленности в сфере цифрового права и кибербезопасности это не просто информирование, передача и формирование знаний.

«Этот процесс необходим не только юристам, но и рядовым гражданам. Наши усилия направлены на формирование знаний в сфере цифрового права, кибербезопасности, этики, ведь часто мы сталкивается с ситуациями, когда человек знает, но не применяет или сознательно старается обойти правила», – заметила она.

В заключение Бинда пояснила, что целью проекта РАПСИ является достижение такого уровня осведомленности в сфере «цифры», при котором они будут следовать основным правилам правового регулирования цифрового мира, кибербезопасности в своей деятельности на уровне привычки.

«Поэтому мы используем понятия «правовая культура и популяризация», двигаясь в сторону институализации цифрового права в России. Благодаря Элине проект переходит в активную фазу работы с регионами!» – резюмировала она.