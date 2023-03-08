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Британские военные начали закупать снаряды для ВСУ на черном рынке
DE: Британские военные частным образом закупают снаряды на черном рынке для ВСУ
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Британские специалисты в разных странах пытаются провести операцию по снабжению киевского режима боеприпасами для артиллерии советского образца, сообщило издание Daily Express.
В операции участвуют силы британской специальной воздушной службы, это группа из 12 солдат, нескольких офицеров разведки и представителей внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
Они изучают страны, где есть снаряды калибром 122 мм для советских гаубиц. При этом группа представляется как покупатели оружия, они ведут бизнес с наличностью, закупая снаряды на черных рынках.
Работа ведется в группах по два-три человека, они посетили множество стран, включая Анголу, Египет, Иорданию, Казахстан и даже Вьетнам.
Эта спецгруппа была сформирована еще в 2022 году, у нее есть источники по всему миру, сообщающие о наличии боеприпасов и о возможности заключить сделку, сказал один из собеседников издания.
Напомним, глава британского минобороны Бен Уоллес заявлял, что ВСУ следует расходовать экономно поставляемые им боеприпасы с Запада.
Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
Диверсант СБУ Швец раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
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Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ, видеокадры его допроса появились в Сети.
Диверсант рассказал, что его зовут Николай Швец, он гражданин Украины, и сообщил, что попал на территорию Белоруссии через Россию, передает ТАСС.
Он также рассказал, что использовал для своих действий против российского самолета А-50 два беспилотника.
Напомним, ранее в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания. Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
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Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
Один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» уничтожен под Артемовском, сообщает издание «Страна.ua».
По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».
Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Британскую журналистку удивила жизнь в России после года санкций
Журналист Daily Mail Рид удивилась отсутствию дефицита продуктов в России после года санкций
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Британские супермаркеты испытывают дефицит овощей и других продуктов, не могут оплачивать счета за свет и отопление, в то время как жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не испытывают, пишет журналист Daily Mail Сью Рид.
Автор пишет, что фотографии из магазинов и фудкортов Перми говорят о том, что «хваленые западные санкции» в отношении России не оказывают сильного воздействия. Между тем, в британских магазинах наблюдается ограничение продаж помидоров, огурцов, перца и листового салата, фермеры вынуждены отказываться от выращивания овощей в теплицах зимой из-за больших затрат на электроэнергию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По словам журналистки, жители Перми не испытывают проблем в недорогой еде, кроме того овощи можно выращивать в теплице даже суровой зимой из-за дешевого газа. Она также отметила, что фрукты Россия импортирует из дружественных стран, россиянам не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива.
Жители Перми – 67-летний научный работник британец Джон и его супруга Елена, бывший преподаватель вуза – рассказали Рид, что никакого кризиса не ощущают, и не страдают от санкций, в то время, как в Британии пустеют полки. По словам Джона и Елены, за «большую и шикарную» квартиру они платят 11,5 тыс. рублей вместе с отоплением, водоснабжением и вывозом мусора. Кроме того, у семьи есть дача за городом, где они проводят теплое время года.
Как пишет Рид, в Перми на смену европейским магазинам одежды пришли российские аналоги. Журналистка задалась вопросом, кто выигрывает экономическую войну, если России санкции совсем не вредят, во всяком случае простой народ ничего не заметил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.
По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.
Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Зеленский объяснил оборону Артемовска
Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу вглубь обороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
По его словам, в Киеве есть понимание того, что после Артемовска ВС России пойдут на Краматорск и Славянск. Дорога будет открыта на все Донецкое направление, сообщил Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».
Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет больше символическое значение, а не стратегическое.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
Times: Подрыв «Северных потоков» спонсировал украинский бизнесмен
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Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», он не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Times.
В сообщении издания говорится, что в разведывательных кургах имя предполагаемого украинского частного спонсора подрыва «Северных потоков» циркулируется несколько месяцев. Подчеркивается, что таинственный спонсор не связан с Зеленским, передает РИА «Новости».
Как предполагает газета, чиновники НАТО таким образом решили защитить Украину от публичного спора с ФРГ.
The Times со ссылкой на источники пишет, что спустя неделю после теракта на газопроводах разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоит «частное предприятие с Украины».
Газета пишет: разведчики заявили, что информация о спонсоре и его имя не будет обнародовано. Также было велено уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается.
Ранее глава МО ФРГ Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Минобороны:Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Вооруженные силы России в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
На донецком направлении возле Новоалександровки в ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также возле поселка Мемрик российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
За сутки ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожило пять украинских беспилотников возле Новой Каховки, Николаевки в Херсонской области, в Червоноармейском Запорожской области, Никольском Донецкой народной республики и Шипиловки в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нейтрализовали десять разведгрупп на купянском направлении.
Москалькова опубликовал список солдат, которых Киев отказался обменивать
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Всего в списке 70 имен с датами рождения. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, Украина отказывается забирать в рамках обмена.
«Делайте выводы», – написала она.
Накануне в Telegram Москалькова писала: «К сожалению, вместо достигнутой договоренности «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек».
Во вторник Минобороны сообщило, что с подконтрольных украинской стороне территорий вернулись 90 российских военнослужащих.
Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США
Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»
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Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».
«Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.
«Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.
«Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.
«Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.
«В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.
«К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.
«Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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В Запорожской области назвали три фактора, которые подтолкнут Киев к наступлению
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов назвал три фактора, при которых Киев может решиться на наступление
Существуют три фактора, которые могут подтолкнуть Киев к наступлению на Запорожскую область, одним из них является появление зеленой растительности в лесополосах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Также среди факторов он указал необходимость ВСУ накопить у границ Запорожской области группировку свыше 40 тыс. человек, а также стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, передает РИА «Новости».
Появление зеленой растительности в лесу, пояснил Рогов, поможет противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику.
Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.
Польские военные устыдились своих автоматов Grot
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Польский автомат Grot, поставляемый киевскому режиму, имеет массу недостатков и постоянно клинит, польским военным стало стыдно перед украинскими из-за качества этого оружия.
Стрельбы, в ходе которых выявили недостатки оружия, проводились в январе, после них польские военнослужащие разработали служебную записку командованию о дефектах Grot, выявленных в ходе учений, пишет польское издание Onet, передает ТАСС.
В ней отмечается, что автомат постоянно заклинивал, у многих единиц отваливались детали, а солдаты сообщали о низкой точности стрельбы и проблем с прицелом. Портал указал, что польским военным стало стыдно перед украинскими за качество автоматов.
Один из членов спецназа пояснил порталу, что заклинивание в критические моменты означает для военного смерть, и такое количество недостатков заставляет солдат терять доверие к оружию.
В выводах записки говорится, что автомату нужна серьезная модернизация.
При этом польское военное ведомство полагает, что эти автоматы «отлично работают на реальном поле боя, часто в экстремальных условиях».
В январе глава польского минобороны Мариуш Блащак сообщал о дополнительных закупках Grot для польской армии, 70 тыс. единиц должна была поставить фабрика «Лучник» из Радома. Министр особо отмечал, что этот автомат «уважают» в Польше и на Украине.
Столтенберг ответил на вопрос о подрыве «Северных потоков»
Столтенберг сказал, что не знает, кто подорвал «Северные потоки»
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в курсе, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
НАТО все еще не смогло определить, кто стоит за подрывами газопроводов, продолжается расследование, нужно дождаться его окончания, заявил Столтенберг, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько западных изданий сообщили о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит некая проукраинская группа, якобы не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Британская газета Times заявила, что у террористов был некий спонсор, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с Зеленским.
О непричастности Киева к этому теракту заявлял и глава украинского минобороны Алексей Резников.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал на несостоятельность версии о «проукраинской группировке» и невозможность совершить такой подрыв без спецслужб.
В ДНР объяснили связь между боями у Авдеевки и обстрелами Донецка
Советник Пушилина Гагин: Бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка
Бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка, заявил советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.
Гагин посетил передовые позиции под авдеевской промзоной, он отметил, что Киев вынужден растягивать технику по всей линии фронта, чтобы сдерживать российское наступление. Он заявил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава.