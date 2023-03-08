Кадыров прокомментировал кражу скакуна в Чехии

Рамзан Кадыров усомнился в случайной краже его чистокровного скакуна Зазу в Чехии

Дорогостоящего чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, который находится под санкциями, не могли случайно украсть из конюшни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни заявил в своем Telegram-канале, что не верит в случайности в связи с кражей его коня, попавшего под санкции, в Чехии. Он заявил, что конокрады не могут быть настолько глупы и хитры, чтобы украсть санкционную лошадь, и чтобы их не нашла полиция.

Он также заявил, что СМИ занизили стоимость его скакуна, оценив с 18 тыс.долларов, предположив, что занижение цены искусственное, связанное с финансовыми махинациями тех, кто за ним ухаживает. По его словам, Зазу стоит не менее 10 млн долларов.

Кадыров также возмутился, что дорогостоящего чистокровного скакуна смогли легко забрать из конюшни.

«Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней», – написал он, добавив, что переживает за судьбу скакуна.

Ранее СМИ сообщили, что из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии неизвестные украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, принадлежавшего Рамзану Кадырову.

По данным издания, украденный жеребец принадлежит Кадырову, якобы это часть имущества президента Чечни, которая была заморожена в Чехии в связи с санкциями.