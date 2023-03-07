Мишустин обсудил с правительством реализацию инициатив социально-экономического развития

Мишустин провел стратегическую сессию по реализации инициатив социально-экономического развития России

Правительство продолжает реализацию 42 инициатив социально-экономического развития России, несмотря на внешние ограничения. Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой обсуждалась работа над значимыми проектами, призванными повысить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост экономики.

В ней приняли участие вице-премьеры, руководители федеральных министерств и ведомств, представители ряда крупнейших госкомпаний, говорится в сообщении на сайте правительства.

Перечень стратегических инициатив социально-экономического развития был разработан и утвержден правительством в октябре 2021 года. Таким образом, 2022 год стал первым полноценным годом реализации запланированных проектов. По словам Мишустина, на эти цели было направлено 210,9 млрд рублей.

«Каждая инициатива соответствует ряду важных критериев. Во-первых, отвечает на реальные запросы граждан. Во-вторых, даёт значимый эффект в плане улучшения качества жизни. В-третьих, вносит весомый вклад в достижение национальных целей, обозначенных президентом. Именно поэтому реализация инициатив, несмотря на изменившуюся геополитическую ситуацию и действия недружественных стран, остается в числе важнейших приоритетов работы правительства», – подчеркнул Мишустин.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, комментируя результаты реализации инициатив в 2022 году, отметил, что уровень достижения установленных показателей превысил 96%.

«Нестабильная геополитическая ситуация, конечно, оказала своё влияние, но мы вместе работали над тем, чтобы нивелировать возникающие риски», – подчеркнул он.

В ходе стратегической сессии участники обсудили приоритеты работы над инициативами в 2023 году. По итогам Мишустин поручил вице-премьерам, являющимся кураторами проектов, вместе с федеральными министерствами и ведомствами определить ключевые результаты, которые должны быть достигнуты к концу года.

Инициативы социально-экономического развития распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Так, проекты социального блока ориентированы на сбережение здоровья населения, создание возможностей для самореализации и личностного роста. В разделе «Строительство» основной акцент сделан на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни.

Трек «Экология» представлен проектами в сфере ликвидации опасных свалок и аварийных объектов, переработки отходов и бережной добычи минеральных ресурсов.

В блоке «Цифровая трансформация» сконцентрированы инициативы, которые направлены на упрощение взаимодействия граждан с госорганами.

Направление «Технологический рывок» предусматривает реализацию проектов, ориентированных на обновление и создание дополнительных стимулов для развития важнейших отраслей экономики.