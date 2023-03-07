Названо количество оставшихся бойцов ВСУ в Артемовске

Эксперты объяснили логику украинского террора на территории России

Историк Гаспарян: Корни украинского терроризма уходят в 1920-е годы

Подрыв автомобилей укладывается в террористическую традицию украинских националистов. Точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали историк Армен Гаспарян и ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.

«Истоки радикального терроризма следует искать в «Организации украинских националистов», которая запрещена в России. ОУН* возникает в 1920-х годах прошлого века как союз наиболее рьяных эмигрантов, а возглавлял ее полковник Евгений Коновалец. Под его руководством находилось много молодых людей, которым хотелось перейти от политических дискуссий к жестким действиям», – считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

«Тогда же оформился преступный почерк ОУН. Речь идет о точечных операциях, направленных против конкретных чиновников или представителей правоохранительных органов», – подчеркивает эксперт.

«Отмечу, что в период зарождения украинский терроризм ставил своей целью вовсе не борьбу с Петербургом или Москвой. Тогда главным врагом ОУН выступали поляки. Например, тюремный срок Степана Бандеры был связан именно с деятельностью его организации против Варшавы», – акцентирует собеседник.

«Однако постепенно акценты менялись. Уже в конце 1940-х годов украинский национализм переориентировался на устрашение жителей западной части УССР. Объектами операций становились граждане, которые наиболее активно сотрудничали с советской властью в период Великой Отечественной войны», – рассказывает Гаспарян.

«Таким образом, украинские националисты никогда не чурались использовать террористические методы. Сегодня данная идеология стала главенствующей на уровне правительства страны. Фраза: «Наша власть должна быть страшной» воплотилась в реальность», – уточняет эксперт.

«Мы помним о смерти Дарьи Дугиной, видим попытку покушения на Константина Малофеева. Это точечные террористические приемы, так называемые аттентаты, которые были характерны для ОУН еще в начале 1920-х годов прошлого столетия. В этом чувствуется преступная преемственность режима. Однако сегодня влияние националистов расширилось», – считает собеседник.

«Они получили доступ к инструментам пропаганды и государственной власти. Это позволило им вывести террор на совершенно новый уровень и сделать государствообразующим элементом Украины. Аналогов этому во всемирной истории нет», – резюмирует Гаспарян.

«Кроме того, подрывы автомобилей – достаточно распространенная практика криминальных разборок 1990-х годов на постсоветском пространстве. Это топорный, но эффективный метод реализации диверсионных задач. Советская школа спецслужб изучала подобные террористические акты, но лишь с целью их предотвращения. К реализации столь подлых приемов мы никогда не прибегали», – рассказывает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

«Известно, что организатором покушения на Константина Малофеева выступил один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин. Эта организация существует с 2015 года. Мы живем в трудное время, и опасность проникновения противника под «крышу нашего дома» важно осознавать», – подчеркивает эксперт.

«Мы должны вести активную работу по противодействию злодеяниям врага. Необходима оперативная сеть добровольцев, которые могли бы докладывать о странностях в поведении незнакомцев или подозрительных случаях в пограничных с Украиной регионах нашей страны. Важно общественное участие, потому что полицейского на каждый километр не поставишь. Использование украинской властью подобных мер также наглядно демонстрирует полное отсутствие моральных принципов у данного режима», – акцентирует собеседник.

Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

В ведомстве уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева. Ранее данный метод использовался во время убийства Дарьи Дугиной.

По данным ФСБ, организатором преступления выступил гражданин России Денис Капустин, являющийся одним из руководителей Русского добровольческого корпуса (РДК). Сообщается, что он является непосредственным участником нападения 2 марта членов организации на села в Брянской области.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они получали с дочерью.

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