В США предрекли разрушение Украины из-за отказа Киева от переговоров ВС России максимально приблизились к ВСУ на Кременном направлении Марочко: ВС России максимально приблизились к ВСУ на Кременном направлении 4 марта 2023, 08:24 Текст: Александра Юдина

На Кременном направлении фронта российские военные подошли максимально близко к позициям ВСУ, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, южнее Кременной между позициями российских военных и местами дислокации украинских военных не осталось серых зон – в нескольких районах позиции ВСУ расположены на расстоянии 40 метров, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что российские бойцы ведут переговоры с украинскими боевиками без средств связи. Ранее сообщалось, что в связи с большими потерями у ВСУ, украинские тыловые службы перестали вовремя доставлять на передовую в районе Кременной провизию. Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины. По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит». Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом. Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года. «Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха. Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР. Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС. Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года. Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка. Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины. Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Новости СМИ2 Путин расширил перечень обязанностей военкоматов Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий 3 марта 2023, 18:29 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке». Кроме того, в пункт, определяющий круг задач военкоматов, внесено указание, делающее перечень задач учреждений открытым. То есть указывается, что они могут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны», пишет «Московский комсомолец». Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Спасшего детей мальчика из Брянской области наградили медалью «Доблесть и отвага» Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» спасшего девочек под Брянском мальчика 3 марта 2023, 17:56 Текст: Вера Басилая

Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском, сообщили в СК России. В сообщении на сайте СК России говорится, что десятилетний житель Брянской области Федор награжден по поручению Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Награду он получил за проявленные героизм и самоотверженность во время теракта в Климовском районе Брянской области. Ранее десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине. Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться. Мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает. Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек. Новости СМИ2 Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины 3 марта 2023, 22:57 Текст: Антон Никитин

Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины. Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT. Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева. Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР

Фото: Михаил Палинчак/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские истребители ВКС сбили украинский Су-24 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212-ти районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники. Напомним, в четверг авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты Су-24, Су-25 и вертолет Ми-8. Новости СМИ2 В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину

Фото: REUTERS

Текст: Вера Басилая

Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия. Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости». В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя. «Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км. Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации. «Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия. Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон. До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений. Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон ответственен за теракт под Брянском 3 марта 2023, 21:34 Текст: Вера Басилая

США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву. По словам посла, с каждой новой партией американского оружия киевские преступники, вдохновленные поддержкой США, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. «Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», – приводит ТАСС слова Антонова. Российский посол подчеркнул, что украинский режим будет использовать террористические методы, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей, поскольку Вашингтон активно этому способствует. «Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать», – подчеркнул Антонов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов. Посол России в США заявил, что поставляемое Украине оружие будет уничтожено. Напомним, в МИД России заявили, что украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников. Новости СМИ2 На Украине вернули на рельсы старые паровозы Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы

Фото: REUTERS

Текст: Вера Басилая

Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, сообщает Financial Times. Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости». По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля. Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика. Газета ВЗГЛЯД выясняла, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ. Глава МИД Сербии опроверг поставки оружия Украине Глава МИД Сербии заявил, что страна не поставляла оружие на Украину и ни одной из сторон конфликта

Фото: AP/TASS

Текст: Вера Басилая

Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта, и не давала разрешения на поставки военной продукции в эти страны через посредников, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич. Кроме того, Дачич подчеркнул, что Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения ни в одну спорную с международной точки зрения страну, передает ТАСС. Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину. До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 640 украинских военных

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Вера Басилая

В последние сутки российские военные на шести направлениях уничтожили более 640 украинских военных, а также технику, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В Telegram-канале Минобороны сообщается, что на Купянском направлении возле населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град». В то же время на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Червонопоповка ЛНР уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20. Также в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Сообщается, что возле Авдеевки в ДНР уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар ДНР уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. В это же время на Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30. Всего ВС России за сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах. Ранее российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР. Упавший в Енакиеве в ДНР самолет был военным Мэр города: Упавший в Енакиеве самолет был военным, место приземления летчиков еще не установили 3 марта 2023, 16:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Самолет, упавший в Енакиеве в ДНР, был военным, местоположение катапультировавшихся летчиков пока остается неизвестным, заявил мэр города Енакиево Роман Храменков. По его словам, самолет военный, но принадлежность его пока неизвестна, так же как неизвестно местоположение пилотов, поскольку поиски затрудняют лесополоса и поля, передает ТАСС. Храменков добавил, что пострадавших на земле в результате падения самолета в Енакиеве в ДНР нет, на месте падения находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет лежит в полях. Ранее Храменков сообщил, что неопознанный самолет сбит над территорией Енакиева в ДНР. Новости СМИ2 Спасший детей мальчик из Брянской области поговорил с находящимся в зоне СВО братом Спасший детей мальчик из Брянской области Федор поговорил по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО

Фото: Скриншот из видео

Текст: Валентина Григоренко

Десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине, сообщили СМИ. После ранения Федор восстанавливается в больнице. Сестра мальчика Эльзара через военных связалась с одним из их старших братьев. Увидев брата, Федор не смог сдержать слез. Брат отметил, что они гордятся Федей, и как только появится возможность, отправятся в отпуск, чтобы поскорее его увидеть, пишет Telegram-канал Readovka. Братья, по словам мамы, всегда были для Федора примером – теперь мальчик доказал, что достоин их. Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой отметить мужество и героизм Федора Симоненко, который, несмотря на ранение, спас двух девочек во время нападения в Брянской области. Над Енакиевом в ДНР сбит неопознанный самолет Мэр города: Над Енакиевом в ДНР сбит самолет 3 марта 2023, 15:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Неопознанный самолет сбит над территорией Енакиева в ДНР, сообщил мэр города Роман Храменков. По его словам, над территорией Енакиева сбит самолет, он попросил всех жителей покинуть улицы города, передает ТАСС. По его словам, пока нет понимания, чей это самолет, на место выехали экстренные службы. Храменков отметил, что летчики катапультировались. «Спускаются два летчика на парашютах», – сказал Храменков. Также мэр опубликовал фотографию, на которой видно, что над предположительным местом падения самолета поднимается черный дым. Енакиево – город в восточной части ДНР, расположен на автодороге из Донецка в Дебальцево. С 2014 года находится под контролем ДНР, в ходе конфликта в Донбассе боевыми действиями затронут не был. Новости СМИ2 В США предрекли разрушение Украины из-за отказа Киева от переговоров NI: Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ 4 марта 2023, 07:57 Текст: Антон Никитин

Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ, выразил мнение обозреватель National Interest Майкл Гай. По мнению обозревателя, существует только два возможных сценария для Украины: либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто, передает РИА «Новости». По мнению автора статьи, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй – полный разгром с вышеописанными последствиями. Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель. Ранее Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц.