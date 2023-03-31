В Концепции внешней политики России закрепили приоритет стратегического сдерживания

Россия для устранения предпосылок развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия будет уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, говорится в обновленной концепции внешней политики России.

В документе отмечается, что Россия намерена в этих целях уделять особое внимание «укреплению и развитию системы международных договоров в сферах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, предотвращения распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с их производством товаров и технологий», передает ТАСС.

Также отмечается, что Россия будет защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание снижению уровня и нейтрализации угроз безопасности, территориальной целостности, суверенитету, традиционным духовно-нравственным ценностям и социально-экономическому развитию страны, ее союзников и партнеров со стороны недружественных европейских государств, стран НАТО, Евросоюза и Совета Европы.

Ранее сообщалось, что Россия намерена всеми способами отстаивать свое право на существование.

Глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что согласно обновленной концепции внешней политики ВС России могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий в среднесрочную и на более отдаленную перспективу.

Россия, согласно новой концепции внешней политики, будет относиться к другим государствам так, как они относятся к ней.