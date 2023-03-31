Концепция: Россия намерена всеми способами отстаивать свое право на существование

Отстаивание права на существование России всеми способами названо принципом концепции внешней политики

Россия в ответ на недружественные действия Запада будет всеми имеющимися средствами отстаивать свое право на существование и свободное развитие, говорится в новой концепции внешней политики России.

В документе отмечается, что созидательную энергию Россия будет «концентрировать на географических векторах своей внешней политики, которые имеют очевидные перспективы с точки зрения расширения взаимовыгодного международного сотрудничества», передает ТАСС.

В концепции указано, что Москва видит риски обострения конфликтов с участием крупных стран, а также их перерастания в локальную или глобальную войну. Так, в концепции говорится, что использование военной силы в нарушение международного права, освоение космического и информационного пространства в качестве новых сфер военных действий, стирание грани между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства, усиливают риски столкновений между крупными государствами.

«Рассматривая укрепление России в качестве одного из ведущих центров развития современного мира, считая ее самостоятельную внешнюю политику угрозой западной гегемонии, США и их сателлиты развязали гибридную войну нового типа», – говорится в документе.

При этом они «использовали принятые РФ меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики», говорится в концепции.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что согласно обновленной концепции внешней политики ВС России могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий в среднесрочную и на более отдаленную перспективу.