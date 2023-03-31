В США рассказали о невозможности нарастить производство снарядов для РСЗО HIMARS

Defense One: США не могут нарастить производство снарядов для РСЗО HIMARS

Американская компания Lockheed Martin не может нарастить производство снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставляются на Украину, из-за нехватки оборудования и рабочей силы, сообщило издание Defense One.

По его данным, компания работает на полную мощность и производит 10 тыс. снарядов GMLRS в год, при этом Украина охотно использует тяжелую артиллерию и желает иметь подобные вооружения в своих арсеналах, передает ТАСС.

Defense One сообщает, что Lockheed Martin не может производить высокоточные дальнобойные боеприпасы, пока не получит больше квалифицированной рабочей силы, станков и деталей. Lockheed Martin намерена к 2024 году нарастить производство до 14 тыс. снарядов в год, однако потребуется как минимум два года, чтобы удвоить производственные мощности.

Как пишет издание, Lockheed Martin также сталкивается с проблемами с цепочками поставок, поскольку некоторые компоненты, используемые в GMLRS, необходимы для производства других востребованных видов вооружений. Один из субподрядчиков GLMRS также производит снаряды для комплексов Javelin, и наращивание производства одного вида боеприпасов вызывает отток рабочей силы от другого.

Ранее Bloomberg со ссылкой на заявление помощника министра ВВС по закупкам Эндрю Хантера сообщил, что США отказались от закупок гиперзвуковых ракет компании Lockheed Martin, поскольку последние испытания оружия провалились.