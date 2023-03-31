Военные строители запустили насосную станцию водовода в Донбасс

В Ростовской области запустили первую из насосных станций водовода Дон – Северский Донец – Донбасс, две нитки такого водовода смогут снабжать этот регион до 300 тыс. кубометров воды в сутки, сообщили в Военно-строительном комплексе Минобороны.

Строителям предстоит поэтапно наполнить водой накопительные резервуары, провести гидравлические испытания, сообщается в Telegram-канале комплекса «Военстрой».

Отмечается, что в такие сжатые сроки подобное строительство еще не проводилось, во времена Всесоюзных строек в СССР на создание подобного водовода уходило до пяти лет. Эта стройка началась в декабре 2022 года.

На проекте «Большая вода» работали специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и множество предприятий по всей России. Трубы изготовили Загорский, Челябинский, Волжский и Харцызский трубопрокатные заводы. РЖД доставили на объект 170 тыс. тонн трубной продукции. РОССЕТИ обеспечивали стройку электроэнергией.

«Это трудовой подвиг десятков тысяч рабочих, инженеров, монтажников и строителей. Вместе мы строим новую жизнь», – рассказал военный строитель Алексей Леонов.

Ввод водовода в эксплуатацию будет проходить примерно месяц, он будет проводиться поэтапно.

Строителям предстоит протестировать водовод под нагрузкой, его нужно правильно заполнить, чтобы не образовались воздушные пробки. Также нужно будет проверить работу автоматики в разных режимах.

Сначала будет запущена одна нитка водовода. Со вводом второй Донбасс будет получать до 300 тыс. кубометров воды в сутки.