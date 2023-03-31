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Эксперт: Положение россиян в Аргентине испортили аферисты
Политолог Коваленко объяснил подоплеку миграционных проблем россиян в Аргентине
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Массовые отказы в продлении россиянам разрешений на туристическое пребывание в Аргентине не имеют под собой политической подоплеки, потому что ответственность за это несет группа аферистов и коррупционеров. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал испанист Никита Коваленко. Ранее посольство России рассказало о об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания.
«У россиян действительно возникают проблемы при продлении туристического статуса в Аргентине. При попытке получить вид на жительство (ВНЖ) также случаются отказы. Кроме того, эти процедуры бюрократизируются и занимают все больше времени», – рассказал испанист и политический обозреватель Никита Коваленко.
«В целом проблемы начались в тот момент, когда некая группа эмигрантов из России организовала агентство, помогающее в получении ВНЖ. Как утверждают аргентинские официальные органы, были случаи использования этим агентством поддельных документов для упрощения бюрократических процедур, а также использования коррупционных механизмов. Теперь власти тщательно проверяют граждан России», – уточнил Коваленко.
«Важно, что эта ситуация никак не связана с политическими и экономическими отношениями между нашими странами. В понимании Аргентины, речь идет не о «политических русских», а просто о каких-то «русских аферистах», которые пытаются незаконно получить местный пакет социальных гарантий», – добавил собеседник.
«На бытовом уровне отношение к русским тоже позитивное. Например, в аргентинских школах и садах очень хорошо относятся к детям из России: вешают плакаты с надписями «Добро пожаловать!» на русском языке и всячески пытаются создать комфортные условия», – добавил Коваленко.
«Таким образом, пока не очень понятно, как посольство России в Аргентине и Москва в целом могли бы повлиять на эту ситуацию. По факту, авторы «левых схем» испортили жизнь туристам и тем, кто прибыл в Аргентину по рабочим вопросам. Но на официальных отношениях обеих стран, я думаю, этот инцидент не отразится», – резюмировал Коваленко.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин сообщил, что миграционная служба страны начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Он отметил, что в последнее время участились случаи отмены уже выданных видов на жительство.
Дипломат подчеркнул, что россиянам выносится предписание «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации». Буэнос-Айрес утверждает, что действует в рамках соглашения с Москвой, по которому обладатели обыкновенных загранпаспортов РФ могут находиться в Аргентине «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 суток».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с представителями других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно граждане РФ», подчеркнул он.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан РФ. Сообщалось, что миграционные власти государства начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Президент Грузии выступила в парламенте со скандальной речью
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу выступила в парламенте с традиционным ежегодным обращением к народу, которое вызвало жесткую негативную реакцию правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Особенно выкрики раздражения с мест в зале заседания последовали после того, как президент сказала, что разговоры о «втором фронте» Тбилиси и Москва ведут в унисон.
По ее словам, правительство Грузии в последнее время «заметно ведет себя так, чтобы не раздражать Россию».
Саломе Зурабишвили обвинила правительство, что то не проявляет необходимых «мудрости и дипломатичности по отношению к Украине».
Весьма резко заявила она о кризисе судебной и иных реформ, а также обвинила «Грузинскую мечту» в том, что та все больше влияет на работу правительства и парламента.
Президент сказала, что еще несколько лет назад власти делали все для евроатлантической интеграции Грузии, но сейчас почему-то начали отходить от этого пути, «тем самым не выражая волю народа».
В этой связи она заявила, что решила лично включиться в «защиту имиджа Грузии в Европе» и выступит 18 апреля в Европарламенте.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Российского офицера обвинили в неспособности предотвратить нападение Украины на Россию
В России появилось первое уголовное дело против офицера за нарушение правил боевого дежурства, которое повлекло обстрел со стороны ВСУ.
Дело возбуждено весной прошлого года по ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до десяти лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным следствия, в результате недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО в Белгородской области, ВСУ обстреляли российских военных. В результате погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.
Единственным обвиняемым по делу проходит офицер, находившийся тогда на боевом дежурстве. Следствие считает, что у военного была возможность предотвратить атаку.
Кроме того, военный обвиняется также в превышении должностных полномочий, так как допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения.
Из документов военных судов следует, что офицер с мая 2022 года находится под стражей. Изначально дело рассматривал гарнизонный военный суд в Курске, в марте этого года – Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.
По информации издания, сам обвиняемый вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения.
Адвокат военного от комментариев отказался.
Напомним, в ноябре прошлого года сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение правил несения боевого дежурства.
Аргентина принялась выгонять россиян
Дипломат Полин сообщил об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания
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Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин.
Полин также сообщил об участившихся отказах в оформлении россиянам видов на жительства, отменах уже выданных. Выносятся предписания «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации», сообщил он. Полин сказал, что сейчас речь идет о нескольких десятках таких случаев, передает ТАСС.
Аргентина утверждает, что действует в рамках соглашения с Россией, по которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут находиться в стране «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».
Иностранные туристы, приезжающие в Аргентину, по истечении трех месяцев нахождения в стране могут запросить продление пребывания у миграционных служб, передает РИА «Новости».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с гражданами других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно российские граждане», сказал Полин.
У россиян есть возможность подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. Без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан России. Сообщалось, что миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
В Крыму назвали последствия попытки Киева прорваться к Азовскому морю
Константинов: Попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой
Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, киевские власти очень много говорят о контрнаступлении, но по многим обстоятельствам их ждет военная катастрофа – и тогда они начнут искать мира с Россией, что будет уже непросто, передает РИА «Новости».
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Напомним, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
Украинских беженцев в Литве сравнили с «русскими оккупантами»
Заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова «русских оккупантов», заявил председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.
По его словам, литовцам необходимо быть «более требовательными» и защищать свой язык, а нарративы о ненужности литовского языка в стране якобы десятилетиями слышали от «русских оккупантов», передает РИА «Новости».
Он пригрозил, что литовская общественность «может очень быстро поменять мнение» о беженцах с Украины, и если сейчас литовцы говорят с украинцами на русском, все понимают, что такая лояльность не навсегда и экзамен по литовскому языку «ожидает всех украинских беженцев».
Ранее учредитель неправительственной организации «Вместе мы сильнее», помогающей в приеме украинцев и координирующей их расселение у жителей страны, Эдмундас Якилайтис заявил, что Литва практически исчерпала возможности для размещения беженцев с Украины.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
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Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Артиллерийским ударом под Херсоном уничтожены 23 военных и 12 автомобилей ВСУ
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, уничтожив 23 солдата и 12 автомобилей, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе Ольговки был нанесен артиллерийский удар, в результате чего противник потерял 12 автомобилей и 23 военных, еще 12 были ранены.
Также артиллерийским огнем в районе села Камышаны был уничтожен 120-мм миномет с БК и расчетом.
Ранее российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище.
Секс-работницы вышли на марш протеста в Амстердаме
Dutch News сообщил о марше протеста секс-работниц против ликвидации квартала «красных фонарей» в Амстердаме
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Около 150 работниц секс-индустрии и их сторонники вышли на марш протеста против планов ликвидации квартала «красных фонарей» в Амстердаме, сообщили СМИ.
Марш завершился у ратуши, куда участников акции не пропустила усиленная охрана. Однако мэр Амстердама Фемке Халсема провела короткий разговор с некоторыми участниками марша у дверей здания. Халсема обещала встретиться с ними позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dutch News.
Участники акции протеста требуют от Халсемы отказаться от планов строительства так называемого Центра эротики. Центр должен будет заменить как минимум 100 публичных домов. Кроме того, протестующие недовольны решением о более раннем (в три часа ночи вместо шести часов утра) закрытии эмблематичных «борделей с витринами», которое коснется почти 250 заведений.
Сами власти Амстердама заверили, что не выступают против секс-индустрии, но хотят, чтобы центр города стал более подходящим для жизни, для этого нужно уменьшить количество туристов и криминала.
Напомним, власти Нидерландов официально отказались от названия «Голландия», чтобы изменить имидж страны за рубежом. СМИ заявляли, что государство хочет избавиться от ассоциаций с наркотиками и амстердамским «кварталом красных фонарей».
Трамп назвал решение жюри присяжных в Нью-Йорке вмешательством в выборы
Трамп счел политическим преследованием решение жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовать за предъявление ему обвинений
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Бывший глава американского государства Дональд Трамп заявил, что решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовать за предъявление ему обвинений является вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.
Трамп заявил, что происходит «политическое преследование». По его словам, прокурор Манхэттена Элвин Брагг выполняет для президента США Джо Байдена «грязную работу», хотя должен бороться с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Экс-президент посетовал на развязанную «радикальными левыми демократами <...> охоту на ведьм». Трамп считает, что демократы «одержимы идеей» «достать» его. Для этого они «врали, жульничали и воровали», заявил Трамп. Сейчас же, по его словам, они «предъявили обвинения совершенно невинному человеку», передает ТАСС.
Трамп заявил, что «бандиты и леворадикальные монстры обвинили 45-го президента США и на сегодняшний день ведущего кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году». Он подчеркнул, что прежде США не сталкивались с такими атаками и «посягательством на некогда свободные и справедливые выборы». По его мнению, США стали «страной третьего мира, претерпевающей серьезный упадок». Трамп назвал обвинение «фейковым, коррумпированным и позорным». Он уверен, что «не сможет получить справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке».
Как передает CNN, источник, лично общавшийся с Трампом, заявил: «Был ли он в шоке сегодня? Черт возьми, да». Адвокат Трампа Сьюзен Нечелес сообщила, что экс-президент явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник.
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его штат не собирается «помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства, связанные с … прокурором Манхэттена и его политическими планами».
Напомним, СМИ сообщили, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. В ноябре Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года.