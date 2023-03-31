Кремль анонсировал доклад Лаврова о новой концепции внешней политики России

СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине

Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»

Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.

Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».

Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.

Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.

Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.

В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.