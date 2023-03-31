Захарова заступилась за «молодую демократическую» Грузию перед Западом

Захарова осудила попытки вмешательства Запада в дела «молодой демократической» Грузии

Попытки вмешательства стран Запада в дела Грузии абсолютно недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В интервью в проекте «Многополярность» Захарова заявила, что Запад предпринимает «грубые попытки модерирования ситуации» в Грузии. По ее словам, происходит это с использованием «понятных институтов» – так называемых НПО и «общественных деятелей», передает РИА «Новости».

Как заявила официальный представитель МИДа, зачастую «это режиссируется извне напрямую». Способы оказать влияние на ситуацию в Грузии Захарова назвала банальными и примитивными, но подчеркнула, что такие действия могут оказать влияние на стабильность региона.

Захарова сказала, что Запад почему-то считают данный регион «зоной своих исключительных интересов». Страны Запада игнорируют тот факт, что речь идет не о «колониях, зонах протектората, а на данном этапе современном, молодом демократическом государстве». Россия же, по словам Захаровой, понимает, что Грузия строит государственность, исходя из новых исторических реалий.

Напомним, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил разочарование стимулированием Западом, в том числе финансово, радикальной оппозиции в стране. Сопротивление Запада и многотысячные акции протеста не позволили властям Грузии принять закон об иностранных агентах.