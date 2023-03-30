В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»

Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».

Путин подписал приказ о назначении Хоценко врио главы Омской области в связи с заявлением Буркова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Также президент в среду провел встречу с Хоценко, сообщает сайт Кремля. В ходе встречи Хоценко рассказал главе государства о проделанной им в ДНР работе за 10 месяцев. По его словам, в республике сформировали управленческую команду вместе с главой ДНР, в ней участвуют управленцы со всей России и местные кадры.

Кроме того, в регионе подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года. Вскоре ее должны принять.

Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил благодарность Хоценко за его работу на посту главы правительства республики. По его словам, за это время Хоценко удалось разрешить несколько сложных задач, связанных с интеграционным периодом. В этом ему помог, по словам Пушилина, опыт, накопленный в том числе в Минпромторге.

«Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», – указал врио главы ДНР. Он также отметил, что Хоценко «командный человек», с которым комфортно работать, и выразил надежду на будущее сотрудничество между Омской областью и ДНР.

Напомним, в середине марта президент Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Он также прошел «школу губернаторов», участвовал в конкурсе «Лидеры России» и работал в новых регионах.