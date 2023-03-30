В США предложили наказывать пользователей VPN сроком в 20 лет

В Конгресс США внесли проект закона, подразумевающий наказание в виде больших штрафов или до 20 лет тюрьмы за использование VPN и других сервисов при обходе блокировок сайтов.

Законопроект получил название «Об ограничении возникновения угроз безопасности, которые ставят под угрозу информационные и коммуникационные технологии (RESTRICT)».

Документ был обнародован в начале марта, его представили сенаторы Марк Уорнер (Демократическая партия) и Джон Тьюн (Республиканская партия). Согласно законопроекту, Минторг США будет выявлять продукты информационно-коммуникационных технологий, к которым «иностранный противник проявляет какой-либо интерес или которые представляют неприемлемый риск для национальной безопасности».

Под иностранным противником авторы инициативы подразумевают только определенные страны: Китай (а также Гонконг), Куба, Иран, Северная Корея, Россия и Венесуэла. Законопроект нацелен на соответствующее программное обеспечение с базой пользователей, превышающей 1 млн в США. В качестве наказания за нарушение закона сенаторы предлагают штрафы в размере до 1 млн долларов, или 20 лет тюремного заключения, или и то и другое.

Как отметили эксперты, формулировки законопроекта составлены максимально широко. К примеру, он содержит двусмысленные фразы с несколькими вариантами трактовок, такие как «мобильные приложения», «игровые платформы», «платежные решения» и «дескпотные и веб-приложения». В случае, если инициатива будет принята, пользователям VPN грозит штраф и тюремное заключение при попытке обхода потенциальных блокировок сайтов стран-противников