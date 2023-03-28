Депутат Бундестага заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»

Депутат Бундестага Штеффен Котре заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»

Отказ Запада поддержать в Совете Безопасности ООН российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках» свидетельствует об их желании не предавать огласке причастность США к подрывам, считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам защиты климата и энергетике Штеффен Котре.

По его мнению, если бы страны Запада исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы резолюцию, передает ТАСС. Котре также выразил уверенность, что, по мнению Запада, правда не должна быть раскрыта.

«В ходе расследования давно установлена причастность США. Россия как пострадавшая сторона, конечно, сделала бы это достоянием гласности, чего Запад не хочет допустить», – сказал депутат.

Накануне СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на газопроводах и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.