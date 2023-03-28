Неисправный «Союз МС-22» отстыковался от МКС для спуска на Землю

Космический корабль «Союз МС-22» отстыковался от Международной космической станции, он вернется на Землю без пилотов, об этом объявили в ходе трансляции подмосковного Центра управления полетами.

«Союз МС-22» с поврежденным радиатором через несколько часов полета должен включить двигатель и дать тормозной импульс для схода с орбиты, после чего корабль разделится на отсеки, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию.

Спускаемый аппарат корабля без экипажа войдет в атмосферу, посадка пройдет ориентировочно в 14.45 мск к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

На корабле планируется вернуть на Землю 218 кг грузов, включая результаты научных экспериментов, оборудование станции для анализа или повторного использования.

В числе спускаемого – неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого в 2022 году досрочно окончили выход в открытый космос.

В конце февраля к МКС пристыковался «Союз МС-23». Этот корабль вместо «Союза МС-22» вернет домой космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио.