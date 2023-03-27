Экологи приравняли снаряды с обедненным ураном к химическому оружию

Комиссия по экологии ОП РФ: Применение снарядов с обедненным ураном приводит к загрязнению окружающей среды

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение правительства Великобритании о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном, так как его применение приводит к существенному загрязнению окружающей среды оксидами урана, сообщила пресс-служба комиссии.

Данные имеющихся исследований позволяют полагать, что такое загрязнение является причиной массового заболевания людей как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Это показал опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Югославии.

«Европейский парламент неоднократно принимал резолюции о необходимости введения немедленного моратория на дальнейшее использование оружия с обедненным ураном. Однако заинтересованные страны НАТО и их представители в Совете Безопасности ООН отвергали эти призывы, ссылаясь на то, что пока нет полноценных исследований, описывающих механизмы токсического воздействия боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей. Хочется заметить в этой связи, что факт непроведения исследований вовсе не говорит об отсутствии серьезных и долгосрочных последствий», – указали экологи.

В 2001 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала научный обзор, согласно которому обедненный уран является как химически, так и радиологически токсичным. Долгосрочные исследования работников, подвергшихся воздействию обедненного урана, показывают нарушение функций почек.

В Комиссии отметили, что есть данные, что нерастворимые вдыхаемые частицы урана могут оседать в легких и при достаточно высокой дозе приводить к раку. В этом документе также подчеркивается, что маленькие дети, играющие в зонах конфликтов, имеют большую вероятность заражения из-за загрязненной почвы.

В 2008 и 2013 годах Министерство обороны Великобритании и армия США проводили испытания оружия с применением обедненного урана на полигоне Dundrennan Range в Шотландии, что вызвало массовые протесты местных жителей, обеспокоенных за свое здоровье и ущерб окружающей среде.

В декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости проведения дополнительных исследований эффектов воздействия боеприпасов с обедненным ураном до конца 2010 года. По различным, в первую очередь политическим, причинам они так и не были организованы.

«Напрашивается аналогия с агентом «оранж» – токсичной химической смесью дефолиантов и пестицидов с высокой концентрацией диоксина, который применялся армией США во время войны во Вьетнаме. Число жертв этого химиката превысило три миллиона человек, свыше миллиона человек в возрасте до 18 лет стали инвалидами, страдающими наследственными заболеваниями», – говорится в сообщении Комиссии ОП.

На сегодняшний день можно обоснованно говорить о том, что обедненный уран – это химическое и экологическое оружие, отрицательно воздействующее на биосферу. Его использование приводит к длительным и крайне негативным последствиям для здоровья и продолжительности жизни обитателей территорий, где оно применяется, а на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия».

Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина заявила, что поставки оружия, которое наносит непоправимый ущерб окружающей среде и человеку, – это вопиющее преступление и лицемерие от тех, кто якобы радеет за экологические ценности.

«Люди, которым предстоит жить на тех землях, где это оружие может быть применено, будут ощущать пагубные последствия долгие годы и страдать от тяжелых заболеваний. Печальный опыт Вьетнама, где американская армия применяла агент «оранж», – наглядный тому пример. Прошло более 50 лет, экологический баланс в местах применения полностью нарушен, а люди, ставшие инвалидами, продолжают страдать», – подчеркнула она.

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что применение снарядов с обедненным ураном способно вызвать серьезные патологии, попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.