Гагин: Иностранные наемники в Донбассе стараются держаться подальше от передовой

Иностранные наемники стараются оставаться на второй или даже третьей линии обороны, на передовую попадают только самые неопытные из их числа, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, большинство иностранных наемников предпочитают занимать вторую или третью линии обороны, а на передовую попадают лишь наименее опытные, передает ТАСС. Гагин отметил, что такие новички, попав на передовую, нередко погибают одними из первых.

Он добавил также, что больше всего наемников наблюдается на артемовском и авдеевском направлениях.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки наемников и инструкоров.