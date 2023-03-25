Продюсер Бардаш рассказал о съемках в Донецке в рамках проекта «Звук Моего Региона»

Основатель проектов Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш рассказал о поездке съемочной команды в рамках проекта «Звук Моего Региона» в Луганск, Донецк, Алчевск, Красный Луч и Северодонецк, и призвал всех деятелей культуры побывать в Донбассе.

Во время поездки Бардаш и его коллеги обратили внимание на отношение местных жителей к текущим условиям. Как указал артист, жители этих регионов «не отчаиваются, латают, стеклят, строят и стремятся жить». Он отметил, что многим есть, чему поучиться у таких людей.

Бардаш рассказал, что за шесть дней удалось посетить музыкальные школы и дома культуры.

«Каждый деятель культуры, кто считает, что он с народом и за мир – против войны, должен отправляться на Донбасс, вы вернетесь оттуда без тени сомнений кто прав, а кто виноват. Вы не верите телевизору – пусть. Вам люди простые, испытавшие весь этот кошмар на себе», – написал продюсер в своем Telegram-канале.

Он сообщил подписчикам, что в ближайшее время готовится к выходу документальный фильм о музыкальной культуре Донбасса.