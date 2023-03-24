США ввели санкции против самолета Лукашенко

Минфин США сообщил о введении санкций против Boeing 737, которым пользуется Лукашенко

Авиалайнер Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, внесли в санкционный список США, сообщило американское министерство финансов.

В сообщении говорится, что EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самолетом пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для зарубежных поездок. Авиалайнер санкционное подразделение министерства финансов объявило «заблокированной собственностью».

Кроме того, по данным Минфин США, Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении Белорусского автомобильного завода («Белаз») и Минского автомобильного завода (МАЗ), а также ряда членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии, против которых прежде не действовали американские рестрикции, пишет ТАСС.

В министерстве уточнили, что США приняли нынешние решения «в ответ на продолжающееся жестокое подавление продемократического движения» в Белоруссии и нажим властей в Минске на гражданское общество в республике после президентских выборов 2020 года.

Новые шаги американской администрации также «подчеркивают готовность США привлекать режим в Минске к ответственности за соучастие» в специальной военной операции России на Украине, указало финансовое ведомство.

В январе Bloomberg сообщило, что ЕС обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.