В МХАТ им. Горького рассказали, как попасть в театр с недействительными билетами

Из-за проблем с билетами в МХАТ им. Горького не смогли попасть более 70 человек

Более 70 зрителей не смогли попасть на спектакль МХАТ им. Горького «Женщины Есенина», так как выяснилось, что билеты куплены по Пушкинской карте, которую выдают лицам от 14 до 22 лет, сообщил гендиректор театра Владимир Кехман.

По его словам, сканирование билетов, купленных по Пушкинским картам, на входе показало, что по именным билетам пытались пройти посторонние лица, а это делать запрещено, передает ТАСС.

«Зрители не смогли предоставить чеки, подтверждающие покупку на официальных сайтах или сайтах партнеров», – отметил гендиректор.

В процессе разбирательства выяснилось, что «возраст посетителей исключал возможность покупки билета с помощью Пушкинской карты». Театр сообщил о случившемся в правоохранительные органы, так как зрители могли стать жертвами мошенников.

Позже стало известно, что таким зрителям предложили прямо в фойе театра написать заявление в полицию, в нем уже изложить обстоятельства покупки билета.

«В этом случае они смогут посетить спектакль», – пояснил гендиректор.

В театре добавили, что на субботу, 25 марта, в театр продано 275 билетов по Пушкинской карте.

Ранее Минкультуры России подготовило требования по противодействию мошенническим схемам при продаже билетов по Пушкинской карте.