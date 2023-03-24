Херш: Байден мог взорвать Nord Stream, чтобы наказать Шольца за отказ дать оружие Киеву

Президент США Джо Байден мог принять решение подорвать газопроводы «Северный поток», чтобы наказать канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять новые партии вооружений Украине, заявил известный американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, в конце прошлого сентября президент Байден решил взорвать бомбы, поскольку американская война на Украине, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо, передает ТАСС.

Херш предположил, что Байден испугался того, что канцлер Шольц не хотел вкладывать еще больше оружия и вооружений.

Он добавил: «Не знаю, это было гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан».

Ранее Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».