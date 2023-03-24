В Кремле оценили назначение США спецпосланника по Белоруссии

Песков: США продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств

США вмешиваются во внутренние дела других стран, Россия не может оставаться безучастной к этому, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя назначение Вашингтоном спецпредставителя для взаимодействия с Белоруссией.

Безусловно, заявил он, США продолжают фактическое, прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что назначение спецпосланника требует особого внимания, прежде всего со стороны Минска. При этом Москва не может оставаться к этому факту равнодушной.

Пресс-секретарь главы государства выразил уверенность, что Белоруссия – сильное и устойчивое государства, которое способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США вскоре планируют назначить специального посланника, который будет взаимодействовать на высоком уровне с белорусской оппозицией.