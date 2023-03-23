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США собрались назначить спецпредставителя по работе с белорусской оппозицией
Блинкен сообщил о намерении в ближайшее время назначить спецпредставителя по взаимодействию с белорусской оппозицией
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Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшее время собирается назначить специального посланника США, который будет взаимодействовать на высоком уровне с белорусской оппозицией.
В ходе слушаний в комитете Сената США по иностранным делам сенатор Джинн Шахин задала вопрос о работе с белорусской оппозицией. Блинкен ответил, что «активно рассматривает возможность движения вперед» по назначению спецпредставителя.
По его словам, пост специального посланника может занять кто-то из старших чиновников Бюро по делам Европы и Евразии, совмещая должности. На вопрос о сроках назначения Блинкен ответил: «Обещаю вам: очень скоро», – передает ТАСС.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила в среду экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской во время встречи в Вашингтоне о намерении американских властей «запустить всеобъемлющий стратегический диалог с белорусским демократическим движением и гражданским обществом, начиная с конца 2023 года»
Напомним, суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы в связи с заговором с целью захвата госвласти неконституционным путем, публичными призывами к санкциям, разжиганием социальной розни, созданием экстремистского формирования и руководства им.
Херш: Шольц помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
Журналист Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
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Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках», в частности эта тема обсуждалась на закрытой встрече в ходе визита канцлера в Вашингтон в начале марта.
По информации Херша, в ходе поездки Шольца в США были только два открытых мероприятия, передает РИА «Новости».
Однако позже появились данные о 80-минутной встрече президента США Джо Байдена и Шольца, на которой большинство времени не присутствовали даже помощники. Официальных заявлений после встречи опубликовано не было.
По данным Херша, Шольц поддерживает с осени 2022 года попытки США скрыть данные о диверсии на газопроводах.
По его словам, «все еще открыт вопрос» о том, знал ли Шольц заранее о диверсии.
«Следует отметить, что канцлер Шольц... с прошлой осени явно замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», – написал американский журналист в аккаунте на платформе Substack.
Херш добавил, что Байден принял глупое решение о диверсии на «Северных потоках» – и теперь вынужден лгать.
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Скабеева отреагировала на шутку Галкина о своей голове
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала шутку юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) о своей голове в руках певца Филиппа Киркорова.
Журналистка в своем Telegram-канале назвала артиста «обыкновенной гнидой».
«Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин – гей? Врунишки. Галкин – не гей», – написала ведущая. И добавила: «Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко».
Во время концерта в Израиле Галкин произнес: «Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой».
Позже Скабеева опубликовала запись с выступлением артиста, процитировав высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о главе Украины Владимире Зеленском.
Также Скабеева поинтересовалась у подписчиков, можно ли считать заявление Галкина на концерте призывом к ее убийству.
Ранее артист на концерте в Дубае поддержал выкрики из зала о вооруженных силах Украины, заявив, что не может оставаться нейтральным.
Российские войска блокировали Артемовск
Советник Пушилина: Артемовск практически блокирован
Артемовск практически блокирован, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, город практически блокирован, передает РИА «Новости».
Ранее Гагин рассказал, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь
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Надводные беспилотники были уничтожены утром в среду в Севастополе, боевые корабли не повреждены, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он пояснил, что в данный момент уничтожены три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, однако «наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия».
Развожаев добавил, что по воздушной цели отработала система ПВО.
«Военные корабли не пострадали», – заключил губернатор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard
Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.
Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.
«В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.
Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.
Шойгу: Два украинских БПЛА в Севастополе сбили девушки-военные
Глава Минобороны Шойгу: Два украинских БПЛА в Севастополе сбили девушки-военные
Два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, в утреннем промежутке между 4.00 и 5.56 два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, передает ТАСС.
Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Напомним, в среду утром Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь. Позднее в Крыму злоумышленники взломали эфиры ряда радиостанций и начали распространять фейковую информацию.
Российские летчики рассказали подробности перехвата MQ-9 над Черным морем
Российские летчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника над Черным морем
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Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником Reaper над Черным морем, чтобы он прекратил выполнять свою задачу по заходу в воздушное пространство России, рассказал летчик-истребитель, майор Василий Вавилов.
Видео опубликовано Минобороны России. В нем летчик Вавилов рассказывает, что пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне, получили команду на вылет, и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы, сообщает РИА «Новости».
«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», – рассказал Вавилов.
Майор Сергей Попов добавил, что оружие летчики не применяли и в контакт с БПЛА не вступали.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые перехватили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Рябков назвал условие для обсуждения с США возвращения России к ДСНВ
Замглавы МИД Рябков назвал условие к обсуждению с США возвращения России к ДСНВ
Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом «Валдай».
По его словам, США должны одуматься и воспринять реальность какова она есть. «Они продолжают играть огнем в прямом смысле слова», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен заявила, что Киеву необходимо построить «прочную стену» на границе с Российской Федерацией.
Она озвучила цель – сдерживание России, а чтобы ее достичь, предложила построить на границе с РФ «очень-очень эффективную и прочную стену», приводит слова Фельдгузен издание ТСН, передает РИА «Новости».
Также посол подчеркнула необходимость обеспечить украинцев вооружением, отметив, что Германия будет помогать украинской армии, в том числе оказывать гуманитарную поддержку, заявила Фельдгузен.
Ранее портал Yle сообщал, что Финляндия начала земляные работы по строительству забора длиной 200 км на границе с Россией. На эти цели правительство страны выделило 143 млн долларов в 2022 году.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
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Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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В Минэнерго сообщили о намерении создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
В Минэнерго заявили о намерении России создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
Россия планирует создать альтернативную систему поставок энергоресурсов, что окажется выгодным почти всему населению в мире, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Он отметил, что Россия продолжит продавать энергоресурсы, оставаясь надежным партнером, передает ТАСС.
Создание альтернативной системы первый замминистра назвал «большим шансом для семи из восьми млрд людей на планете».
По словам Сорокина, в последнее время сильно увеличились логистические маршруты, а система транспортировки нефти, существовавшая последние 50–60 лет, оказалась сломлена.
«Рыночная экономика всегда стремится к наиболее эффективному состоянию, минимизации логистических издержек, маршрутов», – добавил он.
Ранее Сорокин заявил, что Россия не испытывает сложностей со сбытом нефти и нефтепродуктов.
Шойгу назвал сроки завершения модернизации противоракетной обороны Москвы
Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
На заседании коллегии Минобороны России он добавил, что одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе заседания Шойгу рассказал, что российские летчики Воздушно-космических сил в ходе спецоперации уничтожили более 20 тыс. объектов противника, ими было совершено более 140 тыс. боевых вылетов.
ВС России поразили два ангара с вооружением ВСУ на аэродроме в районе Одессы
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Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российскими войсками за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, говорится в Telegram-канале МО.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Эксперт рассказала, как выявить скрученный пробег при покупке авто
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При покупке подержанного автомобиля следует обращать внимание на общее состояние салона и сопоставлять его с показаниями одометра, а также присматриваться, не дергаются ли цифры на приборе, рассказала газете ВЗГЛЯД представитель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Горохова, комментируя инициативу введения штрафов за скручивание пробега на автомобиле.
Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил о необходимости на законодательном уровне предусмотреть наказание за скручивание пробега на транспортном средстве, передает ТАСС. Так, в случае обнаружения корректировки показаний одометра предлагается предусмотреть штраф до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических.
«Существует достаточно много способов определения скручивания пробега. Первый, который работает на механическом одометре, это присматриваться к цифрам на приборе. Когда было какое-либо вмешательство человека, они начинают перекручиваться в обратную сторону. То есть если понаблюдать за показаниями на одометре, которые корректировали, можно увидеть неровности, цифры стоят не по одной линии, а временами вообще могут западать», – говорит Горохова.
На электронном одометре определить скрутку сложнее, продолжает специалист. Выявить, было ли вмешательство какого-либо устройства в показатели пробега, можно только с помощью специального прибора. В таких случаях собеседница настоятельно рекомендует обращаться за помощью к специалистам по подбору автомобилей, либо в сторонние, не заинтересованные в сделке, проверенные сервисы, которые помогут определить, была ли скрутка показателей пробега или нет.
Также, продолжает эксперт, при покупке подержанного автомобиля необходимо сопоставлять его общее состояние с показаниями на одометре. Например, если отчетливо видно, что руль, педаль газа, рычаг переключения передач уже затертые, а сиденье водителя продавлено, при этом показания пробега говорят о том, что машиной практически не пользовались, то стоит обязательно прибегнуть к дополнительным проверкам одометра.
«И потом, чаще подержанные автомобили продают и покупают с помощью крупных онлайн-платформ как «Авто.ру» или «Авито авто». Эти сервисы, как правило, предлагают проанализировать историю автомобиля, где находят информацию о том, сколько раз машина была в ДТП, какие показатели и характеристики вносились в Сеть ранее и так далее. Кроме того, на всех этих ресурсах хранится информация, а значит, если ранее автомобиль продавали через какую-то платформу, то можно поднять то описание и сравнить с тем, что предлагается сейчас. Там же часто и сам пробег указывают», – рассказывает собеседница.
По ее мнению, для того, чтобы данная инициатива действительно работала и существенно сократила число автомобилей со скрученным пробегом, необходимо включить некие административные рычаги. Так, например, следует создать единую базу, где по VIN-коду (индивидуальному шифру транспортного средства) можно будет посмотреть его пробег на момент прохождения последнего техосмотра (ТО), ведь при его прохождении записываются показания пробега транспортного средства.
Спикер отмечает, что при этом может возникнуть ситуация, когда человек, не обративший внимание на пробег автомобиля, приобрел его, пошел проходить техосмотр, но обнаруживается, что ему продали автомобиль со скорректированными показаниями одометра. Для недопущения таких случаев необходима фиксация пробега в договоре купли-продажи транспортного средства, а также в договоре о страховании машины. Данную ситуацию следует предусмотреть до ведения штрафов.
«И на мой взгляд, корректировка показаний одометра граничит с мошенничеством, ведь производя скрутку, человек подвергает опасности будущего владельца автомобиля. Но здесь же должен быть состав преступления, поэтому я не знаю, насколько реально будет доказать в суде виновность человека, который скрутил пробег», – заключила Горохова.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru выступил за введение административной ответственности за корректировку показаний одометра, поскольку такие машины становятся опасными не только для новых владельцев, но и для других участников движения. Также он подчеркнул, что подобное деяние – это подвид мошенничества, умышленное введение покупателя в заблуждение.
Толстой разъяснил, почему на награждении в Кремле отсутствовали Полунин и Ковалевская
Советник президента Толстой разъяснил, почему на награждении в Кремле отсутствуют Полунин и Ковалевская
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Советник президента России Владимир Толстой объяснил, почему на церемонию вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премий молодым деятелям культуры в Кремле не явились артист балета Сергей Полунин, режиссеры Александр Галибин и Инесса Ковалевская.
По его словам, у Полунина в среду состоится премьера спектакля. Галибин принимал участие в 300-летии Перми, а Ковалевской врачи не рекомендовали выходить в связи с возрастом (90 лет), передает РИА «Новости».
Напомним, Полунин получил награду за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства, Галибин – за вклад в развитие отечественного детского кино, Ковалевская – за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность.
Вручение премий традиционно проходит в преддверии Дня работника культуры, который отмечается в России 25 марта.
Ранее российский лидер Владимир Путин заметил, что артист балета Полунин отсутствует на церемонии награждения.