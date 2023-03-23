Спикер МИД Захарова заявила, что Россия не намерена сотрудничать с МУС

Москва никогда не сотрудничала с Международным уголовным судом (МУС) и не собирается этого делать, заявила официальный спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, Россия не ответит на призывы сотрудничать с МУС: действия этой структуры в отношении россиян юридически ничтожны, передает ТАСС.

«Еще более абсурдная ситуация, чем можно было бы представить», – заверила спикер МИД.

Также Захарова указала на то, что любые действия МУС не окажут влияния на участие российской делегации в работе ООН.

Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.