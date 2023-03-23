Мишустин: Бизнес России адаптировался к новым условиям благодаря поддержке властей

Введенные российскими властями меры поддержки позволили бизнесу направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, благодаря таким шагам российских властей бизнес смог освободить ресурсы и направить их адаптацию в новые реалии, передает РИА «Новости».

Мишустин добавил, что правительство облегчило предпринимательскую деятельность, понизив ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей и предоставив отсрочки по уплате страховых взносов.

Также премьер отметил важность оказания помощи оборотными средствами за счет линейки льготных кредитных программ: системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, энергетике и в сфере информационных технологий было выдано почти 1,5 трлн рублей.

По словам Мишустина, в течение прошлого года 83 компании стали резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский.

«Для иностранных организаций с российскими корнями упростили механизм «смены прописки» из зарубежной в отечественную юрисдикцию. За прошлый год туда уже «переехали» 83 компании, что в три раза больше, чем за предыдущий», – подчеркнул премьер.

Ранее Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.