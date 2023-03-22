Госсекретарь Блинкен напомнил, что США не являются участниками Международного уголовного суда

Комментируя ордер Международного уголовного суда об «аресте» российского лидера и возможность его реализовать, госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что Соединенные Штаты не являются участником Международного уголовного суда (МУС).

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе слушаний в комитете Сената по ассигнованиям призвала арестовать президента России Владимира Путина, «если он прибудет в Вашингтон», сообщает РИА «Новости».

Блинкен в ответ напомнил, что США не являются участниками соглашения по МУС, а также добавил, что у российского руководства пока нет планов приезжать в Штаты.

При этом на вопрос сенатора о том, будет ли администрация США призывать руководство европейских стран реализовать ордер в случае посещения российским лидером этих государств, Блинкен заявил, что «каждый участник суда должен исполнять свои обязательства».

США отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. «Акт о защите американских военнослужащих» был принят Конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует.

В 2017 году МУС пытался разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане.

Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.