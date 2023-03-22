В США сообщили о контроле за поставками оружия на Украину

В США заявили о контроле за военной техникой, отправленной на Украину

Находящимся на территории Украины 45 сотрудникам Госдепа и нескольким специалистам Пентагона поручено следить за отправляемой Киеву военной помощью США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США уделяют «пристальное внимание» вопросам, затрагивающим надзор за поставками. Отмечается, что за этим следят 45 сотрудников Госдепартамента в посольстве в Киеве.

«Это лишь со стороны Госдепартамента. У министерства обороны также есть свои люди на местах», – передает ТАСС слова Блинкена.

Он добавил, что все это делается, чтобы видеть, что военная техника «используется надлежащим образом».

Ранее в Пентагоне заявили, что отправят на Украину танки Abrams к осени.

Ранее появлялись сообщения о том, что около 70% западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны, отправляющие помощь, часто не могут проконтролировать, куда она идет. Об этом сообщал американский телеканал CBS.