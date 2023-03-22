Луганский театр начал работу над постановкой нового спектакля «Молодая гвардия»

Луганский театр имени Павла Луспекаева начал работу над постановкой нового спектакля «Молодая гвардия» о подвиге участников краснодонской антифашистской подпольной организации в годы Великой Отечественной войны.

Премьера должна была состояться еще к юбилею создания подпольной организации, но с началом специальной военной операции актеры, исполнители мужских ролей в спектакле, ушли добровольцами на фронт. С их возвращением репетиции возобновились.

Разработка сценария заняла ровно год. Создателями было изучено немало архивных документов. Выделены основные эпизоды деятельности молодогвардейцев. Как говорит автор проекта «Молодая гвардия» Галина Михайлюк-Филлипова: «Не хотели упустить ни одной важной детали».

«Особенно, наверное, дорог будет этот спектакль для тех мальчишек и девчонок, кто приобретает свою силу в очень сложных ситуациях, когда еще вчера они вынуждены были говорить на украинском языке, они должны были изучать литературу, которая никакого отношения не имеет к русской литературе, и я уверенна, что вот реальный подвиг, а тогда это просто мальчишество, это желание мстить гадам», – рассказала она.

Для самих актеров после пребывания в зоне СВО этот спектакль заиграл новыми красками. Своими эмоциями поделился актер театра Артем Ключка.

«Спектакли на военную тематику всегда трудно играть, а я все-таки на службе коснулся этой темы буквально и какие-то вещи для сцены я подчеркнул, наверное, полезные в плане подготовки образов, служба повлияла на меня определенным образом. Я хочу донести свои эмоции, которые, надеюсь, заставят зрителя задуматься о ценности жизни, о людях вокруг, что мы все жители этой круглой планеты и что все-таки мир должен быть», – добавил актер.

Премьера спектакля запланирована на май 2023 года.