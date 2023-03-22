Названо число восстановленных соцобъектов в новых регионах России

В 2022 году в новых регионах восстановлено 430 соцобъектов, масштабные работы продолжаются и сейчас, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в этом году в новых регионах России построят и отремонтируют 360 школ и детсадов.

Так, в ЛНР, например, ремонтируют Зимогорьевскую гимназию имени Воинов-интернационалистов, в Антрацитовском районе восстанавливают лицей имени Олега Кошевого, а в Мариуполе в высокой степени готовности находятся 10 дошкольных учреждений, рассказал Хуснуллин в своем Telegram.

В Приазовском государственном техническом университете строители сегодня меняют внутренние инженерные системы, ремонтируют уцелевшие крыши, а там, где необходимо, устанавливают новые кровельные конструкции. Задача – восстановить восемь учебных корпусов, Дворец спорта и здание столовой к 1 сентября. Общая площадь этих объектов – более 63 000 кв. метров.

По данным на сайте Минстроя, всего с начала проведения восстановительных работ в ДНР восстановлено 147 школ и 101 детский сад, в ЛНР ввели в эксплуатацию 102 средних общеобразовательных учреждения и 54 детских дошкольных учреждения, в Запорожской и Херсонской областях восстановлено 14 школ и семь детских садов.