В Иннополисе стартовал финал Всероссийского конкурса «Начни игру»

В Иннополисе дан старт мероприятиям финала первого сезона проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 297 финалистов из 59 регионов на протяжении четырех дней будут разрабатывать игры и геймифицированные решения для бизнеса, а также защищать свои разработки перед экспертным сообществом.

«Меньше, чем за год своей работы проекту «Начни игру» удалось начать объединение усилий президентской платформы «Россия – страна возможностей», коммерческих игровых корпораций и органов власти по дальнейшему развитию отрасли. Участниками первого сезона конкурса «Начни игру» стали более 82 тысяч человек из всех 89 регионов нашей страны», – обратился к присутствующим генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Город Иннополис станет основной площадкой проведения конкурсных испытаний, здесь финалистам предстоит решать партнерские кейсы, работать над своими разработками и готовиться к защите проектов перед экспертным сообществом. Питчинг и подведение итогов проекта состоится в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

«Главное качество участников конкурса «Начни игру» – это стремление заниматься инновациями и найти свой путь в сфере разработки игр, которая является очень важной для страны, «мягкой» силой, которую нужно поддерживать и развивать, – отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Среди финалистов школьники, студенты, профессиональные разработчики, а также специалисты непрофильных профессий – врачи, учителя, оценщики, научные сотрудники и др.

Корпоративный директор АНО «Россия – страна возможностей» Марина Ершова отметила, что для платформы «Россия – страна возможностей» проект «Начни игру» стал успешным экспериментом, в который команда верила и вкладывала огромные усилия, а участники способствовали развитию конкурса.

В рамках финала с 21 по 23 марта конкурсантам направления «Партнерский кейс» каждому предстоит решить в своем направлении по пять кейсовых заданий от партнеров «Начни игру», а участники направления «Акселератор игровых проектов» представят свои разработки жюри питчинга.

23 марта запланирована большая обзорная экскурсия для финалистов по столице гостеприимной Республики Татарстан – городу Казани, где участники смогут посетить ключевые достопримечательности города, погрузиться в историю и национальный колорит региона. 24 марта в программу мероприятий финала войдут: стратегическая сессия по обсуждению вектора развития игровой индустрии в России с участием представителей органов власти и руководителей ведущих игровых и технологических компаний, а также дискуссия для обмена опытом, участниками которой станут руководители игровых студий, действующие разработчики и финалисты.

Победители конкурса получат сертификаты на профильное обучение, а также возможность отправиться в путешествие по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».