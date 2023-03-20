Программу развития Херсонской области согласовали до 2025 года

Власти Херсонской области предварительно согласовали программу социально-экономического развития региона до 2025 года

Программу социально-экономического развития Херсонской области до 2025 года предварительно согласовали в понедельник на заседании правительства региона, в 2023 году в экономику и социальную сферу региона планируют вложить 185 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.

Администрация Херсонской области сообщила в своем Telegram-канале, что в понедельник на заседании правительства региона была предварительно согласована программа социально-экономического развития региона на период до 2025 года. Только в 2023 году в экономику и социальную сферу региона планируется вложить 185 млрд рублей госинвестиций. После подписания стратегический для региона документ объемом 400 страниц уйдет на утверждение в правительство России.

Программа развития региона включает в себя системный анализ ситуации в каждой отрасли экономики и социальной сферы – от сельского хозяйства до демографии. На основе системного анализа ситуации сформулированы цели и показатели развития Херсонской области по годам и по каждой отрасли.

Как отметили в администрации региона, это дало возможность обосновать – сколько, где и в какие сроки необходимо построить школ, детсадов и жилья, к какому росту экономических и демографических показателей все это приведет. В администрации региона не забыли про новые рабочие места и рост доходов, доступность качественной медпомощи, современное образование – все это и складывается в улучшение жизни каждой семьи.

Напомним, 11 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о пристальном внимании к новым регионам России.