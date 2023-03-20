Цена биткоина превысила 28 тыс. долларов впервые с июня 2022 года

Цена биткоина на торгах превысила 28 тыс. долларов впервые с 12 июня 2022 года

Котировки биткоина во время торгов растут на 1%, в воскресенье цена актива превысила 28 тыс. долларов впервые с 12 июня 2022 года, следует из данных биржи.

В частности, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.38 по московскому времени подорожал на 0,8% за сутки и достиг стоимости в 27 тыс. 383 доллара, передает РИА «Новости».

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, суточный рост составил 0,82%.

Как отмечают аналитики, цена биткоина не коррелирует с фондовым индексом 500 крупнейших компаний на американских биржах S&P 500 – по итогам пятничных торгов индекс упал на 1,1%.

В феврале стоимость биткойна превысила 25 тыс. долларов впервые с августа 2022 года.