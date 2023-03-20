Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии

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20 марта, понедельник | Последнее обновление — 12:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
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В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия.
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Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ.
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Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Бербок бездоказательно обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
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Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью испанскому изданию Pais без предоставления каких-либо доказательств обвинила Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии.
По ее словам, из-за ситуации на Украине «попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются», при этом она назвала это частью стратегии Москвы по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути, передает РИА «Новости».
Бербок добавила, что в Германии разделяют европейские ценности и поддерживают их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в ЕС.
Ранее власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению.
Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Житель Львова набросился на украинок из-за русского языка
Житель Львова набросился на приехавших из Днепропетровска украинок с требованием не говорить по-русски
Во Львове мужчина набросился на двух женщин, которые приехали из Днепра (Днепропетровска) и использовали в речи русский язык, сообщают СМИ.
Мужчина спросил у одной из женщин, которые между собой говорили по-русски, откуда она приехала. Та по-русски ответила, что «из Днепра». После этого житель Львова попытался ударить ее сумкой, передает РИА «Новости».
«Язык выучи государственный!» – приводит его слова Sputnik.
Женщина перешла на украинский и заявила, что «может свободно говорить» на нем, но «будет разговаривать на том языке, на котором хочет». Ее подруга предложила вызвать полицию. Разговор закончился взаимными оскорблениями.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
На Западе назвали причину задержки производства боеприпасов для Украины
FT: Производство боеприпасов для Киева задерживается из-за дефицита компонентов в ЕС
Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за недостатка пластиковой взрывчатки, пороха и тротила, а основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность Евросоюза находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства, передает ТАСС.
Производители вооружений предупредили, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, а не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, увеличение объемов производства займет как минимум три года.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине.
Шольц приветствовал решение МУС об «ордере на арест» Путина
Канцлер Германии Шольц: Никто не может быть выше закона
Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц о выдаче ордера на арест Путина.
Шольц, комментируя решение о выдаче «ордера на арест Путина», отметил, что МУС является «подходящим институтом для расследования военных преступлений». Канцлер отметил, что никто не может быть выше закона, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Названы причины появления в воде Николаева «яда замедленного действия»
Водоочистная система Николаева оказалась в катастрофическом состоянии
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На замену водопроводных труб в Николаеве нужны миллиарды гривен, потому что закачка соленой воды из лиманов погубила систему водоснабжения города, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. О том, что вода в городе стала «ядом замедленного действия», заявила бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова.
«Причины проблем с водоснабжением Николаева заключаются в повреждении водопроводных труб в апреле 2022 года. Инфраструктура пострадала после обстрелов Херсона вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева. В результате был поврежден водовод из Днепра, и город остался без питьевой воды. После этого было принято ошибочное решение снабжать Николаев фактически соленой водой из лимана», – говорит Лариса Шеслер, экс-депутат Николаевского облсовета, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Водозабор нужно было наладить из реки Южный Буг в десяти километрах вверх по течению, тогда в трубы поступала бы пресная вода. «На протяжении последних месяцев власти Николаева закачивают в водопроводную сеть соленую воду, которая разрушает не только сами трубы, но и очистные сооружения, не рассчитанные на подобную фильтрацию. Соли фактически погубили канализационные фильтры. Все это привело к тому, что вода в городе непригодна для использования из-за высокого содержания солей и металлов. Даже если подать чистую воду в трубы, на выходе она будет ржавой и опасной для здоровья», – отмечает собеседница.
Для решения проблемы необходимо заменить сотни километров труб на территории Николаева. На это потребуется около трех млрд гривен (более 81 млн долларов). «Пока средств хватает на то, чтобы латать отдельные участки трубопровода, но радикального решения проблемы нет, никто не собирается вкладывать такие деньги. Власть устраивает нынешнее положение дел. В результате сотни тысяч людей остаются без нормальной питьевой воды», – подчеркнула Шеслер.
О проблемах с водоснабжением Николаева хорошо известно. Но в последнее время появляется все больше жалоб на качество воды, потому что оно постоянно ухудшается. Как пишет в соцсетях бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, из труб течет «яд замедленного действия». По ее словам, вода гоняется «по кругу», но из-за плохой очистки «вполне вероятно, мы потребляем сливные фекальные отстойники».
Она также пишет, что обращаться к главе города Александру Сенкевичу бессмысленно, потому что ему «невыгодно налаживать нормальное водоснабжение», а ее попытки обратить внимание главы Николаевской области Виталия Кима на эту проблему пока безуспешны.
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В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Под Одессой организовали концлагерь для не желающих воевать против России
Барбашов: Под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией
Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, в Одесской, Николаевской, и Херсонской областях набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а в Одесской области для тех, кто не хочет воевать против России организовали концлагерь, где людей держат в тюремных условиях за то, что они «не хотят умирать где-нибудь под Артемовском», передает РИА «Новости».
По словам Барбашова, силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения, люди не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, а те же, кто проживает в городах, стараются не выходить из дому, но их мобилизуют в результате квартирных обходов.
Он добавил, что в этих областях у населения наблюдается паника он.
Глава Снигиревки призвал всех, кто был насильственно призван и брошен на линию фронта, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться российским Вооруженным силам.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
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