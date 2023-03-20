Во Франции раскритиковали слова посла Польши о намерении вступить в конфликт с Россией

Французский политик Филиппо рассмотрел угрозу миру в высказывании посла Польши о конфликте с Россией

Слова посла Польши во Франции доказывают отсутствие стремления НАТО и Евросоюза к миру, выразил мнение лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, такое высказывание является сумасшедшим, посол «объявляет о вступлении своей страны в войну против России, в случае, если президент Украины Владимир Зеленский проиграет». Филиппо посетовал на то, что «Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС», передает РИА «Новости».

«Эти безумцы отказываются от мира!» – выразил возмущение политик.

Напомним, посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.Позднее посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.