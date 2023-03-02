СМИ обнародовали переговоры машиниста потерпевшего крушение поезда в Греции

Греческие СМИ опубликовали диалог машиниста и начальника станции, приведший к катастрофе

Портал «Прото тема» опубликовал аудиозапись машинистов пассажирского поезда Ιntercity 62 и начальника станции Ларисы незадолго до железнодорожной катастрофы.

Из диалога понятно, что начальник станции машинистам пассажирского поезда указание выйти на запасной путь и продолжить путь по линии Салоники-Афины, где уже ехал грузовой поезд, передает РИА «Новости». При этом машинистов не удивил красный свет светофора, а начальник станции даже не понял, что поезд вышел на встречный путь, поэтому шансов исправить свою ошибку минут не было.

Во втором разговоре служащий спросил начальника станции, должен ли он повернуть рельсы прямо, чтобы поезд продолжал движение по обычному пути без проблем, но тот сказал ему, что пригородный поезд будет ехать по диагональному направлению, что и произошло, после чего начальник станции забыл вернуть рельсы в прежнее положение, и поезд ушел на встречный путь.

«Прото тема» отмечает, что у машинистов не было причин сомневаться в приказе начальника станции, так как они считали, что он связался со своим коллегой на следующей станции в Неи Пори и считали, что линия свободна.

В этот день было зафиксировано несколько технических неполадок, в результате которых части путей временно закрывалась, пишет портал.

Ранее новым министром инфраструктуры и транспорта Греции стал государственный министр Йоргос Герапетритис, который заменил ушедшего в отставку Костаса Караманлиса. Инцидент с отставкой Караманлиса произошел из-за катастрофы пассажирского поезда возле города Лариса. В результате аварии погибли 40 человек.