При лобовом столкновении поездов в Греции погибли 26 человек

Пожарная служба: В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции по меньшей мере 26 человек погибли

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от греческого города Лариса 26 человек погибли и еще 85 получили ранения, сообщил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

Ватракояннис заявил в эфире новостного телеканала «ЭРТ-ньюс», что на данный момент из-под обломков извлечены тела 26 погибших, еще по меньшей мере 85 человек получили ранения и были доставлены в больницы, передает ТАСС.

Представитель пожарной службы добавил, что на месте аварии задействованы 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях, в разборе искореженных вагонов также помогают транспортные средства с краном.

Пожарные также сообщили, что первые вагоны столкнувшихся поездов были полностью разбиты, от сильнейшего удара колеса и части покрытия вагонов были отброшены на расстояние до 100 метров от железнодорожного полотна. Оба поезда, которые двигались навстречу друг другу, по неизвестной пока причине оказались на одном пути.

По данным компании Hellenic Train, в пассажирском поезде, следовавшим, по данным телеканала ЭРТ-1, по маршруту Афины–Салоники, в момент столкновения находились около 350 человек. По данным телеканала, 270 из них не пострадали и были эвакуированы.

Напомним, в январе при столкновении поездов метро в Мексике пострадали десять человек.