Мобилизованного россиянина решили отправить домой в отпуск из-за родов супруги

Мобилизованного россиянина решили отправить домой в отпуск из-за родов его супруги

Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет мобилизованному россиянину съездить домой в отпуск из-за родов у его супруги Татьяны Муковининой в Липецкой области.

У родителей есть четырехлетний сын, Татьяна сейчас носит еще одного ребенка, ей назначили плановую операцию в роддоме, однако оставить старшего мальчика не с кем, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Муковинина – сирота, а у родителей мужчины есть проблемы со здоровьем, отец мобилизованного недавно перенес операцию на позвоночнике. Татьяна попросила помощи у соцзащиты, но там ей посоветовали отдать сына в детдом.

После того как в историю вмешалась рабочая группа по вопросам СВО, мужа Татьяны отпустят в отпуск. Об этом сообщила заместитель руководителя рабочей группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

«Друзья, это – дикость, мы связались с Минобороны, папа приедет. Проконтролируем, чтобы и другая помощь семье была оказана. Семьи военных, участников СВО сейчас нуждаются в нашей поддержке. И здесь важно все – начиная от того, как социальные службы разговаривают с родственниками, до полноты оказываемой помощи», – сообщила Кузнецова.

По словам Татьяны, как только ее история стала широко известна, с ней сразу же связалась начальница управления соцполитики Липецкой области и извинилась.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также пообещал исправить ситуацию и вернуть мужа в заслуженный отпуск, сообщает Mash.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа следит за обеспечением мобилизованных граждан, получением ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.