Ребенка насмерть придавило мешком с зерном в Ленобласти

СУ СК по Ленобласти: Ребенка насмерть придавило на складе упавшим мешком с зерном

В Ленинградской области подростка насмерть засыпало зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В сообщении говорится, что по факту гибели подростка 2012 года рождения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), передает РИА «Новости».

Установлено, что 18 марта ребенок вместе с двумя сверстниками проник на территорию склада ЗАО «Племенной завод Ленинский Путь» в Волосовском районе, где хранится зерно в мешках.

В СК сообщили, что подросток проделал отверстие, через которое и стало высыпаться зерно, в результате находящийся выше мешок, упал на ребенка, придавив его.

От полученный травм мальчик скончался в машине скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате падения футбольных ворот в пермском Александровске погиб ребенок.