СМИ: Костомаров начал самостоятельно дышать

РБК: Состояние Костомарова заметно улучшилось, он начал самостоятельно дышать

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни. Спортсмен начал дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования, сообщили два источника в окружении фигуриста.

Один из них отметил, что на данный момент в состоянии Костомарова наметились заметные улучшения. По словам другого источника, фигурист чувствует себя лучше. Он отметил, что спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, он находится в сознании. Продюсер Илья Авербух также заявил, что Роман Костомаров начал чувствовать себя чуть лучше.