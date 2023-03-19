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Канада передала Киеву машины для ремонта танков Leopard
В Киеве заявили об отправке Канадой ремонтной машины для обслуживания танков Leopard
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Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2, заявили украинские войска.
В сообщении говорится, что машины Bergepanzer 3 предназначены для обслуживания украинских танков Leopard 2, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, прибыл в Польшу. 5 февраля она отметила, что из Канады на Украину отправлен первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Житель Львова набросился на украинок из-за русского языка
Житель Львова набросился на приехавших из Днепропетровска украинок с требованием не говорить по-русски
Во Львове мужчина набросился на двух женщин, которые приехали из Днепра (Днепропетровска) и использовали в речи русский язык, сообщают СМИ.
Мужчина спросил у одной из женщин, которые между собой говорили по-русски, откуда она приехала. Та по-русски ответила, что «из Днепра». После этого житель Львова попытался ударить ее сумкой, передает РИА «Новости».
«Язык выучи государственный!» – приводит его слова Sputnik.
Женщина перешла на украинский и заявила, что «может свободно говорить» на нем, но «будет разговаривать на том языке, на котором хочет». Ее подруга предложила вызвать полицию. Разговор закончился взаимными оскорблениями.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Под Одессой организовали концлагерь для не желающих воевать против России
Барбашов: Под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией
Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, в Одесской, Николаевской, и Херсонской областях набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а в Одесской области для тех, кто не хочет воевать против России организовали концлагерь, где людей держат в тюремных условиях за то, что они «не хотят умирать где-нибудь под Артемовском», передает РИА «Новости».
По словам Барбашова, силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения, люди не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, а те же, кто проживает в городах, стараются не выходить из дому, но их мобилизуют в результате квартирных обходов.
Он добавил, что в этих областях у населения наблюдается паника он.
Глава Снигиревки призвал всех, кто был насильственно призван и брошен на линию фронта, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться российским Вооруженным силам.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
На Западе назвали причину задержки производства боеприпасов для Украины
FT: Производство боеприпасов для Киева задерживается из-за дефицита компонентов в ЕС
Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за недостатка пластиковой взрывчатки, пороха и тротила, а основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность Евросоюза находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства, передает ТАСС.
Производители вооружений предупредили, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, а не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, увеличение объемов производства займет как минимум три года.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине.
Россия перечислила условия сохранения зерновой сделки
Полянский опубликовал письмо постпреда России при ООН Небензи с условиями сохранения зерновой сделки
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский опубликовал письмо постпреда Василия Небензи, в котором указаны условия сохранения зерновой сделки.
Россия требует «переподключения» Россельхозбанка к SWIFT, снятия запрета на поставки в Россию сельхозтехники, отмены ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, а также возобновления работы аммиачного трубопровода Тольятти – Одесса и разблокировки счетов российских компаний по производству удобрений, передает РБК.
В письме от 16 марта указано, что продление черноморской зерновой инициативы зависит от «ощутимого прогресса» в реализации договоренностей Москвы и Секретариата ООН относительно «продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки».
Полянский подчеркнул в Twitter, что те, кто заявляет о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней, либо «выдают желаемое за действительное», либо прибегают к «преднамеренной манипуляцией».
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в Telegram, что «в мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык - румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать». Однако, по ее словам, Украина предупредили «через белорусских коллег о 60 днях», как и Турцию, а также генсека ООН. «Вопрос вопросов: когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о ее продлении якобы на 120 дней?» – заявила Захарова.
Напомним, украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней. Однако МИД России и постпредство России при женевском отделении ООН указали, что эта информация не соответствует действительности, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде.
Захарова уточнила сроки продления зерновой сделки
Официальный представитель МИД Захарова: Зерновая сделка продлена на 60 дней
Россия уведомила все стороны о том, что дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, все стороны об этом были уведомлены не только устно, но и специальными нотами, передает ТАСС.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Постпредство РФ назвало дезинформацией «слухи» Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней
Постпредство РФ: Заявления Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней являются некомпетентностью
Распространяемые Украиной слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили в постоянном представительстве России при женевском отделении ООН.
В сообщении российской миссии в Женеве, опубликованном в ее Telegram-канале говорится, что любые слухи о продлении сделки на 120 дней, которые распространяет Украина, являются либо преднамеренной дезинформацией, либо некомпетентностью.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила и подчеркнула, что зерновая сделка продлена на 60 дней.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
ООН отказалась уточнять срок продления зерновой сделки
Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался отвечать на вопрос о сроке продления зерновой сделки
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок продлили черноморскую зерновую сделку.
Когда Дюжаррику, объявившему ранее о продлении сделки, был задан соответствующий вопрос, он заявил: «Более мы ничего не говорим», – передает ТАСС.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. ООН подтвердила продление зерновой сделки. При этом украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней.
МИД России подчеркнул, что Москва дала согласие на продление сделки только на 60 дней. Постпредство России при женевском отделении ООН заявило, что украинские утверждения про 120 дней являются некомпетентностью или дезинформацией.
Группа финских наемников на Украине попала в больницу
Helsingin sanomat рассказала о пострадавших в боях на Украине финских наемниках
Пятеро из восьми членов группы финских наемников получили ранения на Украине, сообщают СМИ.
В пятницу они возвращались на базу «с задания на юге Украины». Пострадавшие получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Трое из пострадавших все еще находятся на лечении, двоих выписали после обследования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin sanomat.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте отказался раскрывать информацию о переданных Украине вооружениях, поскольку не хочет, чтобы в России знали, какие вооружения остались у страны, а какими финские военные больше не располагают.
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Путин заслушал доклады военачальников в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда других военачальников, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин заявил, что уделит докладам военных столько времени, сколько потребуется, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Путин неожиданно приехал на автомобиле в Севастополь, а позднее совершил рабочую поездку в Мариуполь. В начале марта Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов.
Сожжение Корана украинскими военными шокировало исламский совет Алжира
Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Багдад осудил сожжение Корана украинскими военными
Кадры того, как украинские солдаты сжигают Коран, шокировало «всех людей, и мусульман в частности», заявил директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад.
Багдад назвал эти кадры ужасными. Он сказал, что в «международной гуманитарной хартии, предотвращающей посягательство на святыни», необходимо зафиксировать признание «различных культур, множественность религий и уважение к святыням», передает РИА «Новости».
По его мнению, действия украинских военных подтверждают, что на Западе доминирует «кампания презрения к чужой культуре» и «несоблюдение международных конвенций, предотвращающих посягательство на духовные святыни и религии». Багдад подчеркнул, что мир должен осознать сложившуюся ситуацию.
В свою очередь, бывший министр по делам вакуфов (мусульманской собственности) Йемена, член Высшего совета Всемирной мусульманской лиги Ахмед Аттиа также осудил сожжение Корана украинскими солдатами, добавив, что «такие действия открывают двери для конфликтов между народами».
Происходящее на видео, по его словам, «отвратительно и неприемлемо». Он рассчитывает, что «украинское правительство выскажет четкую и ясную позицию относительно того, что произошло». По мнению экс-министра, «мнимая свобода», на которую «претендует» Запад, «должна перестать заключаться в оскорблении других и их убеждений».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
Украинские власти оценили срок восстановления энергосистемы
Глава госэнергонадзора Украины Слободян оценил срок полного восстановления энергосистемы в несколько лет
Полное восстановление энергосистемы Украины займет, вероятно, не один год, заявил председатель украинской государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, добавив, что повреждения некритичны.
Слободян заявил, что из-за обстрелов значительно снизилась надежность электросетей, нет возможности гарантировать бесперебойное электроснабжение. Он пояснил, что скорость ремонта «соразмерна с темпами новых повреждений», передает РИА «Новости».
Как заявил Слободян, ситуация все еще сложная, но «существенно не ухудшается». В рамках международной помощи Украина получает как новое оборудование, так и уже бывшее в пользовании других энергосистем.
«Самое сложное сейчас именно в части высоковольтного электрооборудования, имеющего долгий срок изготовления. По некоторым видам оборудования срок изготовления составляет 15 месяцев», – сказал Слободян, пояснив, что порой приходится дожидаться «его появления на заводах, где его производят».
Напомним, удары России по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.
Российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 290 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное ДНР и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30, отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подразделения российских войск огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ в составе двух боевых машин пехоты (БМП), пытавшуюся вести разведку боем на Донецком направлении.
В Чехии оценили эффективность российских «Ланцетов» в СВО
Чешский обозреватель Гобза отметил высокую эффективность российского дрона-камикадзе «Ланцет»
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» способен самостоятельно принимать решения в ходе боестолкновения при уклонении от вражеских зенитных орудий и поиске целей, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.
Журналист отметил способность «Ланцетов» самостоятельно принимать решения и уклоняться от орудий. Гобза также указал, что российский беспилотник может поражать тяжелую бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника, передает Ura.ru.
Обозреватель также отметил, что «Ланцет» уничтожает американские артиллерийские ракетные комплексы «Хаймарс» и британские БМП «Стормер».
Ранее солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».