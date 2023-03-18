Китайские СМИ: Москва и Пекин показали миру новый тип отношений между странами

Global Times: Россия и Китай показали миру новый тип отношений между крупными странами

Визит Си Цзиньпина, выбравшего Россию местом своего первого государственного визита после переизбрания на пост председателя КНР, еще больше укрепит отношения Москвы и Пекина, пишут китайские СМИ.

В редакционной статье китайского государственного издания Global Times говорится, что Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

Визит в Россию, по мнению авторов публикации, еще больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Москвой. Это принесет пользу народам двух стран, а также «привнесет больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков». «Это будет визит мира, дружбы и сотрудничества», – пишет издание, содержание статьи которого передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что лидеры России и Китая «поддерживают глубокую личную дружбу и частые контакты». Отмечается, что главы государств обычно ежегодно посещают друг друга.

Особое внимание, как отмечается в статье, в ходе предстоящего визита планируется уделить дальнейшему продвижению постоянного развития двусторонних отношений на высоком уровне. «Другими словами, с украинским кризисом или без него лидеры Китая и России будут поддерживать нормальные обмены и взаимодействие», – пишет автор, отмечая, что России и Китаю удалось создать «создали прочную политическую, экономическую и культурную основу». Углубление и укрупнение отношений двух стран отвечает интересам народов этих государств, говорится в статье.

В то же время Россия и Китай, как сказано в публикации, поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений. В нынешней обстановке значимость дружбы Москвы и Пекина становится еще более заметной. «Сильная взаимодополняемость экономических структур двух стран создает огромный потенциал для сотрудничества в области энергетики, промышленности, технологий и кадровых ресурсов», – пишет газета.

Сотрудничество двух стран расширяется, создавая модель нового типа отношений крупных стран. Если обычно, анализируя отношения России и Китая, говорят о неприсоединении к блокам, отказе от конфронтации и нацеливании на третьи стороны, то теперь добавилась фраза о том, что отношения двух стран не терпят внешнего вмешательства или принуждения третьих сторон, пишет газета.

«Новый тип отношений между крупными странами, развивающийся между Китаем и Россией, просветил мир, резко контрастируя с поведением некоторых стран, увлеченных созданием различных «узких кругов», формированием клик и ведением блоковой политики», – подчеркивается в статье.

По мнению китайского издания, интересы крупных стран не обязательно должны сводиться к «игре с нулевой суммой». Крупные страны, следуя принципу взаимного уважения и взаимной выгоды, проявляя дружескую искренность, могут развивать общие интересы, указано в статье.

Доброжелательное взаимодействие между державами очень полезно для регионального и глобального мира и стабильности, «мир может стать лучше только тогда, когда улучшатся отношения между крупными странами», сказано в статье.

«Китайско-российские отношения выдержали испытание международной нестабильностью, оставались спокойными и здравыми, всегда последовательно развивались в направлении, выгодном народам обеих стран и всего мира. Эти отношения выдержали испытание временем и напишут весомую главу нового типа отношений между крупными державами, основанных на честности и прозрачности», – подчеркнули в Global Times.

