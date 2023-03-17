Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен на рассмотрение парламента Турции

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен на рассмотрение в парламент Турции

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен в пятницу на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент), сообщает Анатолийское агентство.

Агентство отмечает, что перед этим протокол был подписан президентом республики Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте, сообщает ТАСС.

После рассмотрения президиумом будет проведено голосование парламентариев по документу.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция может проголосовать в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО до выборов в республике, запланированных 14 мая.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.