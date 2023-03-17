Детский омбудсмен анонсировала пилотный проект по трудоустройству подростков

По договоренности с руководителями шести регионов будут созданы службы сопровождаемого трудоустройства подростков. К проекту уполномоченного присоединятся Москва, Астраханская, Ленинградская, Свердловская области, Краснодарский и Красноярский края, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Эту работу планируется вести на базе подростковых центров в сотрудничестве с региональными службами занятости. Предполагается, что за подростками будут закреплены индивидуальные наставники. Одним из направлений работы служб будет профориентация через практику, говорится в сообщении на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Пилотный проект поможет отработать процесс трудоустройства на каждом этапе – от создания круглогодичной базы вакансий до мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних – и отобрать самые эффективные методы и инструменты, включая систему стимулов и вознаграждений для работодателей.

«Надеемся, что благодаря этим «пилотам» сможем выработать конкретные предложения на федеральный уровень, чтобы у всех желающих детей появлялась возможность трудовой занятости», – отметила Львова-Белова.

По мнению омбудсмена, ранний опыт труда и распоряжения личным бюджетом способствует качественной социализации подростков: развивает самостоятельность, повышает осознанность в отношении учебы и выбора будущей профессии. «Сразу подчеркну: я против того, чтобы работа мешала обучению. Но я абсолютно уверена, что это можно совмещать – все зависит от организации процесса», – пояснила Львова-Белова.

Она отметила, что для многих подростков в трудных жизненных ситуациях работа – возможность улучшить материальное положение семьи.

По словам уполномоченного, при трудоустройстве подростков необходимо учитывать потребность в профориентации. «Чтобы выбрать профессию, с ней нужно познакомиться до поступления в учебное заведение. Важно включать в профориентацию блок трудовой занятости и профессиональные пробы, чтобы ребята могли увидеть специальность изнутри», – сказала она. Львова-Белова также выступила за то, чтобы увеличить количество обучающихся на программах среднего профессионального образования.

Она подчеркнула, что необходимо не только предусмотреть механизмы контроля, препятствующие найму несовершеннолетних недобросовестными работодателями, но и повышать правовую грамотность самих подростков, чтобы они знали о своих трудовых правах и могли заявить об их нарушении.

В свою очередь руководитель Социологической клиники прикладных исследований СПбГУ, директор Ресурсного Центра «Центр прикладной социологии» СПбГУ Майя Русакова поделилась результатами исследования, которое университет провел накануне Форума труда. По данным социологов, 64% россиян относятся к подростковой занятости однозначно положительно. При этом 80,5 % опрошенных считают, что подработка поможет детям научиться распоряжаться деньгами; 54% – что подростковая занятость помогает улучшить финансовое положение семьи; 51,2% – что подростковая занятость поможет определиться с профессией.