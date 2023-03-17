Авиаэксперт предложил способ обойти запрет США заправлять российские самолеты в Турции

Авиаэксперт Гусаров: Российским авиаперевозчикам для полетов в Турцию придется заменить самолеты Boeing на Airbus

Российским авиакомпаниям придется сменить Boeing на Airbus в пользу турецкой стороны, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя возможный запрет Турции на заправку российских самолетов производства США.

Турецкие СМИ сообщают, что власти страны приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Уточняется, что запрет касается частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.

«Такое вполне может быть с учетом того, что США очень сильно давят на Турцию и грозят санкциями. Проблема в том, что Соединенные Штаты основывают свои требования на так называемом черном списке, который они сами для себя пишут на основании того, что самолеты (Boeing) произведены в США», – говорит Гусаров.

Он поясняет, что американские производители считают, что имеют право регулировать использование своих самолетов, несмотря на то, что они уже куплены. То есть существует некий экспортный контроль: они оставляют за собой право регулировать использование уже купленной техники.

«Если это действительно будет так, то пути решения таковы, что российским авиаперевозчикам придется заменять Boeing на самолеты Airbus, в которых американских комплектующих менее 20–25%, и можно будет летать. А Boeing придется переставить на другие направления. Все так или иначе можно будет решить, без полетов в Турцию не останемся», – заключил авиаэксперт.

Ранее в Минтрансе России заявили, что отечественные авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме. Никаких проблем с наземным обслуживанием, в том числе заправкой, не наблюдается. Позже в ведомстве сообщили, что Россия и Турция ведут консультации по данным вопросам.